Durch ein 3:0 holte sich der SC 20 Oberhausen zu Hause drei Punkte.

Der Gast VfB Bottrop hat das Nachsehen.

Der Gastgeber blieb bei der Startelf der letzten Partie. Der VfB Bottrop veränderte dagegen zwei Positionen und brachte Schloßarek und Blanik für Basar und Albert. Für das erste Tor sorgte Yuki Oka. In der 22. Minute traf der Spieler von Oberhausen ins Schwarze. Bottrop brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SC 20 hatte bis zur Pause Bestand. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 60. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Hendrik Schloßarek spielte Pierre Weyerhorst beim VfB weiter. Doppelpack für den SC 20 Oberhausen: Nach seinem ersten Tor (80.) markierte David Möllmann wenig später seinen zweiten Treffer (81.). Wenig später kamen Ümit Ertural und Bilal Fezzani per Doppelwechsel für Elvis Prince Grohmann und Oka auf Seiten des Aufsteigers ins Match (82.). Am Schluss schlug der Sportclub 20 den VfB Bottrop vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Die Offensive von Oberhausen in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Bottrop gelang dies heute nicht besonders gut. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SC 20 die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Die Oberhausener knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC 20 Oberhausen zehn Siege, ein Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. Oberhausen schraubt das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 31 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim VfB noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz fünf. Für den SC 20 geht es am Samstag zu Hause gegen den Hamminkelner SV weiter. Der VfB Bottrop gastiert kommenden Sonntag (15:15 Uhr) bei Fortuna Bottrop.