Nach viereinhalb Jahren trennen sich die Wege vom Bundesligisten 1. FC Köln und seinem Trainerduo Peter Stöger und Manfred Schmid. Das hat auch die Spieler mitgenommen.

Denn Stöger - das wurde in den letzten Jahren klar - war für den einen oder anderen Spieler mehr als nur ein Trainer. Wen man auch fragte, die Meinung war einhellig. Stöger behandelt alle Spieler gleich, er ist immer für seine Mannschaft da und hält die Hand schützend über jeden Akteur - komme was wolle.

Das hat den FC viereinhalb Jahre nach oben geführt - nun der Absturz, der im Sommer so nicht vorauszusagen war. Nach der Trennung haben sich nun die ersten Spieler zu Wort gemeldet. Simon Zoller zum Beispiel, der betonte: "Vielen Dank für ALLES! Ihr seid einzigartig und es war eine großartige Zeit mit euch! DANKE Peter & Manni."





Auch Marco Höger, der zuletzt verletzungsbedingt nicht helfen konnte, erklärte via Instagram. "Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft! Vielen Dank für eine großartige Zeit! Ihr seid zwei überragende Menschen!!!"

Als nächstes postete Leonardo Bittencourt. "DANKE für euer Vertrauen!! DANKE für eure Loyalität !! DANKE für eure Menschlichkeit !! Peter & Manni Ich wünsche euch nur das Beste. Bleibt so wir ihr seid!!!! Und nochmals ein dickes DANKE."

Selbst Ersatzspieler dankten dem Duo für die Arbeit in den letzten Jahren. Christian Clemens, der zuletzt so oft enttäuschte, daher auch selten zum Einsatz kam, sagte: "Danke was du für unseren FC geleistet hast! Aus der 2. Liga nach Europa!!! Das werden wir dir nie vergessen! Dir und Manni alles Gute für die Zukunft! Und Danke dass ihr auch in schweren Zeiten für mich immer an mich geglaubt habt!"

Der Tenor ist bei den Fans derselbe. Bei einer RevierSport-Umfrage sind 89 Prozent der Anhänger der Meinung, die Trennung vom österreichischen Duo ist die falsche Entscheidung (Stand 15:15 Uhr).

Aus dem fernen Japan meldete sich dann auch Lukas Podolski zu Wort. Seine Meinung: "Danke Peter! Für das, was du für den FC gemacht hast, die Stadt und die Menschen hier. Dank dir ist der FC endlich wieder International dabei. Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute. Köln wird dich immer im Herzen haben und nicht vergessen - da bin ich mir sicher!"





Auch Dominique Heintz ließ sich nicht lange bitten: "Danke für alles, Peter! Du hast uns wieder stolz auf unsere Mannschaft gemacht. Respekt für deinen Verdienst. Wir werden dich immer im Herzen tragen, Köln wird dich niemals vergessen."