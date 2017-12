Bundesligist 1. FC Köln und Cheftrainer Peter Stöger haben ihre Zusammenarbeit beendet. Bis zur Winterpause übernimmt Stefan Ruthenbeck das Team.

Das war abzusehen nach der Entwicklung der letzten Tage. Trotzdem brennt nun in Köln der Baum. Denn die Fans standen und stehen in der Mehrzahl hinter Stöger. Das sah man auch nach dem 2:2 beim FC Schalke am Samtag, als die Anhänger den Österreicher und seinen Co-Trainer Manfred Schmid feierten, einige Spieler beim Verlassen des Platzes gar Tränen in den Augen hatten.

Und auch viele Fans sind fassungslos, nur wenige können die Trennung und den gewählten Zeitpunkt nachvollziehen. Dementsprechend geht es auch in den sozialen Netzwerken ab. Präsident Werner Spinner und Kölns geschäftsführer Alexander Wehrle wird der schwarze Peter zugeschoben. Schon vor der Entlassung haben Kölner Anhänger versucht, unter dem Hashtag "TeamStöger" zu kommunizieren, was man von einem Trainerwechsel hält - nämlich gar nichts. Viele Kölner wären auch mit dem 51-Jährigen in die 2. Bundesliga gegangen. Natürlich gibt es auch Befürworter der Trennung, doch die sind klar in der Unterzahl.

Hier eine Auswahl der Reaktionen aus dem Netz: