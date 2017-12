Schalkes umworbener Mittelfeld-Star befindet sich in der finalen Entscheidungs-Phase. Nach dem Köln-Spiel hat sich Leon Goretzka geäußert.

Leon Goretzka zählt den den begehrtesten deutschen Fußballern. Der Vertrag des 22-jährigen Schalkers läuft im Juni 2018 aus. Schalke hat sich bei seinem Verlängerungs-Angebot für Goretzka bis zur Decke gestreckt und hofft, dass der in Bochum wohnende Mittelfeldspieler auch auf sein Herz hört und wegen seiner engen Bindung zu seiner Heimat beim Malocher-Klub bleibt.

Die Konkurrenz ist allerdings groß. Neben Bayern München sollen auch der FC Barcelona und mehrere englische Top-Klubs an Goretzka interessiert sein. Die Fragen sind jetzt: Wann und wie entscheidet sich Goretzka? „Ich habe mir keine Deadline gesetzt“, sagte er nach dem 2:2 gegen den 1. FC Köln, „es wird aber nicht tief in den Januar hineingehen. Ich bin in der finalen Phase.“

Goretzka streicht ausdrücklich heraus, dass das attraktivste finanzielle Angebot nicht den Hauptausschlag für ihn gibt, für welchen Verein er künftig spielen wird. „Es sind einfach extrem viele Dinge, die eine Rolle spielen. Um Geld geht es mir überhaupt nicht. Ich muss für mich selbst herausfinden, was der nächste Schritt sein muss.“ Goretzka schiebt nach: „Ich bin ein Mensch, der das sehr akribisch macht.“

Sportvorstand Christian Heidel hat die Hoffnung, dass Goretzka ein Schalker bleibt, noch nicht aufgegeben und setzt auch auf den Tedesco-Effekt. Goretzka hält große Stücke von Schalkes Trainer Domenico Tedesco. „Ich weiß, dass Tedesco Leon sehr begeistert. Ob es dazu führt, dass Leon bei uns verlängert, weiß ich nicht. Aber es verschlechtert unsere Ausgangssituation bestimmt nicht“, so Heidel am Sonntag im Sport1-Doppelpass.