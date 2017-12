Die Szene hatte etwas Endgültiges. Kölns Trainer Peter Stöger winkte nach dem 2:2 auf Schalke mit gezogener Kappe in den Gäste-Block und bedankte sich für die lautstarke Unterstützung der 3500 mitgereisten Anhänger.

„Für uns war es natürlich auch ein Signal, dass die Fans die Mannschaft immer wieder unterstützen“, so Stöger. Für ihn war das Auswärtsspiel auf Schalke sein letztes als FC-Trainer. „Es wird heute oder morgen dann eben Klarheit geben“, sagte Stöger und verabschiedete sich durch ein Blitzlicht-Gewitter der Fotografen.

Stöger, der den FC in der letzten Saison in den europäischen Wettbewerb brachte, aber mit seinem Team kein einziges Bundesligaspiel in dieser Serie gewinnen konnte, geht erhobenen Hauptes. Auch für Co-Trainer Manfred Schmid soll Schluss sein. Als heißer Stöger-Nachfolger wird Markus Anfang, der mit Holstein Kiel sensationell an der Tabellenspitze der 2. Liga steht, gehandelt.