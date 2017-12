Schalke kam gegen das Bundesliga-Schlusslicht Köln nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Die Leistung war einfach nicht gut genug.

Die Einzelkritik im Überblick:

Ralf Fährmann (3): Bei den Gegentoren durch Guirassy (zum 1:1 aus kurzer Distanz, zum 2:2 per Elfmeter) konnte er nichts machen. Aufmerksam seine Parade in der elften Minute gegen Osako.

Benjamin Stambouli (3): Diesmal hatte er das Pech, dass der Video-Beweis griff und auf Handelfmeter gegen Stambouli entschied. Ansonsten sehr aufmerksam, mit einem Kabinettstückchen verdiente er sich kurz vor der Pause sogar einmal den Szenenapplaus der Fans.

Naldo (3): Der größte Derby-Held stand hinten wieder wie eine Schrankwand und setzte in der 90. Minute einen Kopfball vorne nur ganz knapp vorbei - das wäre es gewesen.

Matija Nastasic (3,5): Bekam den Vorzug vor dem leicht angeschlagenen Kehrer und machte seine Sache defensiv grundsolide.

Daniel Caligiuri (3): Ermöglichte mit einem Laufweg in die Tiefe und toller Übersicht das 1:0 von Burgstaller (37.). Das vierte Spiel in Folge, in dem der Mittelfeld-Mann an einem Tor beteiligt war.

Weston McKennie (4): Anfangs resolut und sehr präsent, dann aber mit einigen unnötigen Fehlern. Seine Auswechslung nach dem Kölner Ausgleich war folgerichtig.

Max Meyer (3): Schlug den vorletzten Pass zum 1:0 und zeigte damit auch als Sechser Torgefahr. Laufstark wie immer und Chef im Mittelfeld.

Bastian Oczipka (4): Brauchte auf der linken Seite einige Zeit, um ins Spiel zu finden, gab dann aber einen Scharfschuss aufs Kölner Tor ab (39.). Insgesamt kam aber nicht genug Verwertbares in der Spitze an.

Amine Harit (2): Erzielte aus kurzer Distanz das Tor zur 2:1-Führung.

Nahm jede Menge Selbstvertrauen aus dem Derby mit, wirkte wie aufgedreht und bereitete auch den Lattentreffer von Burgstaller vor (7.).

Guido Burgstaller (2,5): Beim 1:0 musste er den Ball nur ins Tor schieben - sein Saisontor Nummer sechs. Kunstvoll war sein Heber, der in der siebten Minute an der Latte landete. Bereitete auch das 2:1 vor.

Yevhen Konoplyanka (4): Begann ganz verheißungsvoll, gab früh den ersten Torschuss ab, verlor dann aber zusehends die Bindung zum Spiel. Auch seine Standards hatten diesmal kein Derby-Format.

Leon Goretzka (3 - ab 56.): Saß nach seiner Verletzung zunächst nur auf der Bank, kam dann aber direkt nach dem 1:1-Ausgleich. War sofort präsent und hatte mit einem Kopfball Pech.

Breel Embolo (ohne Note - ab 70.): Drei Minuten nach seiner Einwechslung schickte er Burgstaller in die Tiefe, der das 2:1 für Harit auflegte - Embolo war beteiligt.

Alessandro Schöpf (ohne Note - ab 83.): Kam für Nastasic, um noch einmal Druck zu machen.