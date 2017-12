Schalke hat den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln mussten sich die Königsblauen vor 61761 Zuschauern mit einem 2:2 (1:0) begnügen.

Mit 25 Zählern ist Schalke aktuell Tabellendritter, kann aber am Sonntag noch von Borussia Mönchengladbach überholt werden.

Die Königsblauen begannen druckvoll und nahmen von der ersten Minute an das Heft des Handels in die Hand. Die erste Chance ließ nicht lange auf sich warten. Yevhen Konoplyanka prüfte Kölns Torwart Timo Horn mit einem 18-Meter-Schuss (3.). Kurz darauf hatten die Zuschauer den Torschrei auf den Lippen. Vorarbeit Amine Harit, Schuss Gudo Burgstaller – Latte (7.). Köln im Glück.

Auf der Gegenseite musste Schalke-Torwart Ralf Fährmann eingreifen, als Kölns Yuya Osako vor ihm auftauchte. Fährmann baute sich zehn Meter vor seinem Kasten auf und blockte den Versuch ab (11.). Nach 20 Minuen ließ die Schalker Druckphase nach, Köln hatte keine große Mühe, die Gastgeber aus der Gefahrenzone zu halten. Erst ein Geniestreich von Max Meyer, der den Ball gefühlvoll in den Strafraum zirkelte, knackte das FC-Bollwerk. Daniel Caligiuri nahm den Pass auf, passte am herauslaufenden Timo Horn vorbei. Guido Burgstaller hatte keine Mühe, aus kurzer Distanz das 1:0 zu erzielen (36.). Schalke erhöhte danach wieder die Schlagzahl. Erst scheiterte Bastian Oczipka an Timo Horn (39.), dann landete ein Kopfball von Naldo genau in den Armen des Kölner Schlussmanns (40.).

Nach Wiederanpfiff kam die kalte Dusche für den Malocher-Klub. Ein Freistoß von Milos Jojic landete bei Sehrou Guirassy, der aus kurzer Distanz zum 1:1 für die Rheinländer einschoss (50.). Schalkes Trainer Domenico Tedesco reagierte, brachte Leon Goretzka als zusätzlichen Dampfmacher (56.) und Breel Embolo als frische Spitze (70.). Ein gelungener Schachzug: Embolo leitete das 2:1 durch den erneut starken Amine Harit mit ein (73.). Kurz darauf der nächste Dämpfer für Schalke. Nach einem Handspiel von Benjamin Stambouli zog Schiedsrichter Tobias Stieler den Video-Assistenten zu Rate, sah sich die Szene selbst noch einmal auf dem Monitor an der Seitenlinie an und zeigte schließlich auf den Punkt. Guirassy ließ sich die Strafstoß-Chance nicht entgehen – 2:2 (78.).

Schalke drängte danach erneut auf die Führung, ließ aber die ganz klaren Aktionen am und im Strafraum vermissen. Fast hätte es doch noch geklingelt: Nach einer Oczipka-Ecke schraubte sich Naldo hoch, zielte aber mit seinem wuchtigen Kopfball Zentimeter am FC-Gehäuse vorbei (90.). In der Nachspielzeit kassierte Kölns Yuya Osako wegen einer Schwalbe im Schalker Strafraum die Gelb-Rote-Karte. Auswirkungen auf das Spiel hatte das nicht mehr. Köln nahm den Punkt mit.