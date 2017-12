Als wäre das 1:1 trotz Überzahl bei Bayer Leverkusen nicht schon schlimm genug, musste der BVB mit Maximilian Philipp und Gonzalo Castro zwei Spieler mit ernst zu nehmenden Verletzungen auswechseln.

Das Spiel war eine gute halbe Stunde beendet, als Maximilian Philipp in die Arena von Bayer Leverkusen zurückkehrte. An seinem rechten Knie trug er eine starre Orthese, auf Krücken stützte er seinen Körper. Der Blick? Leer. Wortlos verschwand er in der Kabine von Borussia Dortmund. Ein Sinnbild für den BVB an diesem Tag, der ein verlustreicher war. Beim 1:1 (0:1) trotz langer Überzahl ließ Schwarz-Gelb zwei Punkte liegen.

Noch schlimmer aber: Bei Stürmer Philipp wird eine "schwere Knieverletzung" befürchtet, wie Sportdirektor Michael Zorc sagte. Und Mittelfeldspieler Gonzalo Castro musste ebenfalls kurz vor der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Bei ihm besteht Verdacht auf einen Bänderriss. Mit dem Schrecken dieser beiden Ereignisse erklärte Trainer Peter Bosz auch die eher maue Leistung in der ersten Halbzeit. "Wir haben zwei schwere Verletzungen erlitten. Das war schlimm und sieht bei beiden nicht gut aus", sagte der Niederländer.

Nur acht Minuten dauerte die Partie für Philipp. Dann geschah, wofür niemand die Verantwortung übernehmen kann oder muss. In einem harmlosen Zweikampf setzte der 23-Jährige den Fuß auf den Rasen und verdrehte sich dabei das Knie. Minutenlang blieb er auf dem Rasen liegen, wurde erst behandelt und dann etwas später mit einer Trage vom Platz gebracht. Aus dem Stadion wurde er direkt ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Untersuchungen steht fest, dass zumindest keine knöcherne Verletzung vorliegt. Weitere Untersuchungen, die Aufschluss über eine mögliche Kreuzbandverletzung Aufschluss geben, können erst erfolgen, wenn das Knie nicht mehr geschwollen ist. Also frühestens in ein, zwei Tagen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dann dürfte die Saison für Philipp gelaufen sein.

Ebenfalls humpelnd und mit dick geschwollenem Knöchel verließ Castro die Arena. Gegenspieler Wendell hatte dem früheren Leverkusener mit offener Sohle gegen das Sprunggelenk getreten und dafür nach Inanspruchnahme des Videobeweises durch den Schiedsrichter mit einigem Recht die Rote Karte gesehen. Castro aber wird das nicht trösten. Für ihn dürfte die Hinrunde gelaufen sein.

Zu den Langzeitverletzten Marco Reus, Lukasz Piszczek, Erik Durm und Sebastian Rode gesellen sich in dieser Woche also drei weitere prominente Namen. Denn schon im Derby gegen Schalke musste Nationalspieler Mario Götze verletzt ausgewechselt werden. Auch er zog sich Bänderteilrisse im Sprunggelenk zu und fällt für den Rest des Jahres aus. "Wir haben viele Spieler, die jetzt ausfallen, aber wir haben auch andere, die einspringen können", sagte Bosz.

In einer ohnehin schon angespannten sportlichen Lage ist all das für den BVB trotzdem schwer noch zusätzlich zu bewältigen.