Markus Anfang, Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters Holstein Kiel, ist als Nachfolger des Österreichers Peter Stöger beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln im Gespräch.

Wie der Express am Samstag vermeldete, sollen Vizepräsident Toni Schumacher und Geschäftsführer Alexander Wehrle bereits Kontakt zu Anfang aufgenommen haben. Stöger steht beim FC nach einer völlig missratenen Hinrunde vor dem Aus.

Nach dem 2:2 (0:1) im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf vermied Anfang ein klares Dementi der Gerüchte. Er habe einen Vertrag, der bis 2019 für die zweite Liga gelte, sagte der 43-Jährige bei Sky: "Ich habe jetzt die Aufgabe Kiel. Über alles andere zu reden, wäre fehl am Platz." Im kommenden Jahr werde er "wahrscheinlich" noch Trainer in Kiel sein.

Anfang war mit Holstein Kiel aufgestiegen, nach 16 Spieltagen führen die Störche die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Düsseldorf an. In seiner Karriere spielte Anfang unter anderem für die Fortuna und Schalke 04. Mit dem FC Tirol Innsbruck wurde er dreimal in Folge österreichischer Meister. Für den FC spielte der gebürtige Kölner nie.

Nach der Absage von Horst Heldt sind die Kölner auch weiter auf der Suche nach einem Sportdirektor als Nachfolger von Jörg Schmadtke. Wie der Kölner Stadtanzeiger berichtete, trafen sich FC-Verantwortliche vor dem Duell mit Schalke 04 am Samstag in einem Hotel mit Dietmar Beiersdorfer (54). Der frühere Vorstandsvorsitzende des Hamburger SV hatte einst für Köln 16 Bundesligaspiele bestritten.