S04-rainer Domenico Tedesco lässt Leon Goretzka, der beim 4:4 in Dortmund fast eine Stunde zum Einsatz gekommen war, gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr/Veltins-Arena) zunächst auf der Bank.

Franco Di Santo, der zuletzt noch in der Startelf gestanden hatte, hält sich ebenfalls als Joker bereit.

Dafür rückt Amine Harit wieder in die königsblaue Anfangself. Auch Matija Nastasic hat den Sprung in die erste Elf geschafft. Für ihn bleibt Thilo Kehrer, der sich eine Bänderverletzung in der Schulter zugezogen hat, zunächst draußen.

Schalke kann mit einem Sieg über die Geißböcke auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Trainer Tedesco erwartet allerdings eine schwierige Aufgabe gegen die Kölner. „So ein Spiel gewinnt man nicht im Vorbeigehen“, sagt der 32-Jährige.

Für Kölns Trainer Peter Stöger könnten die 90 Minuten in der Veltins-Arena die letzten als Verantwortlicher an der Linie sein. Hinter den Kulissen soll die Ablösung des Österreichers bereits beschlossene Sache sein – und zwar unabhängig vom Spielausgang.

So startet Schalke: Fährmann – Stambouli, Naldo, Nastasic – Caligiuri, McKennie, Meyer, Oczipka – Konoplyanka, Burgstaller, Harit.