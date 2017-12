Der MSV Duisburg hat sich am 16. Spieltag vor 12.017 Zuschauern mit 2:0 (2:0) gegen Greuther Fürth durchgesetzt. Für die Zebras war es der zweite Heimsieg in Folge.

Man durfte gespannt sein, wie die Duisburger die zuletzt deutliche Niederlage gegen Jahn Regensburg wegstecken würden - mit 0:4 waren sie vergangenes Wochenende auswärts untergegangen. Bei der Partie gegen die Fürther war der MSV jedoch von Anfang an darauf aus, die hohe Pleite wiedergutzumachen. Mit Erfolg, wie sich nach 90 Minuten herausstellen sollte.

Jetzt haben wir die Balance zwischen Auswärts- und Heimspielen gefunden. Ilia Gruev

Es dauerte keine drei Minuten, als Enis Hajri nach einem Stoppelkamp-Freistoß beinahe die 1:0-Führung gelungen ist. In der Folge boten sich den Zebras mehrere Großchancen, die Stoppelkamp und Schnellhardt jedoch nicht verwerten konnten. Die Duisburger steckten nicht auf und belohnten sich in der 40. Spielminute mit dem 1:0. Iljutcenko bediente Stoppelkamp, der den Ball mit Auge auf Cauly Oliveira Souza chippte. Dass gerade Oliveira Souza per Kopf getroffen hatte, verwunderte Duisburgs Stanislav Iljutcenko. "Ich glaube, er ist 1,20 m groß", scherzte der 27-jährige Stürmer nach der Partie.

Nur vier Minuten nach der Führung machte Boris Tashchy nach Iljutcenko-Vorlage alles klar: 2:0, der Endstand. Iljutcenko selbst war so etwas wie der heimliche Star der Partie. Im ersten Durchgang konnte er den Rückstand artistisch auf der Linie verhindern, war zudem für die beiden Duisburger Tore mitverantwortlich. Er selbst sprach nach dem Spiel von einem guten Tag, an dem ihm persönlich vieles gelungen sei.

Auch MSV-Trainer Gruev wollte den Deutsch-Russen nach dem Spiel nochmal explizit hervorheben: "Iljutcenko ist das beste Beispiel. Erst klärt er hinten, dann bereitet er vorne zwei Tore vor."

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge übernehmen die Zebras vorerst den siebten Tabellenplatz, mit jetzt 22 Punkten ist das erste Teilziel geschafft. Gruev: "Wir wollten in der Hinrunde 20 Punkte holen, dieses Ziel haben wir erreicht." Von der Art und Weise des Sieges war er zudem mehr als angetan. "Wir haben sehr diszipiliniert agiert, es clever und seriös gemacht", betonte der Übungsleiter nach Spielschluss. Dass es seit vier Heimspielen keine Niederlage mehr gegeben hat, freute den 48-Jährigen dabei umso mehr: "Wir haben uns vor ein paar Wochen unterhalten und von einem Heimfluch gesprochen. Jetzt haben wir die Balance zwischen Auswärts- und Heimspielen gefunden."

Kommende Woche kommt es für den MSV Duisburg in Hamburg zum Kräftemessen mit dem FC St. Pauli. Torhüter Mark Flekken freut sich auf die Partie, die im Idealfall positiv gestaltet werden soll. "Ich habe in Pauli einmal auf der Bank gesessen, die Atmosphäre ist sehr gut", sagte der Niederländer im Hinblick auf den Abschluss der Hinrunde.