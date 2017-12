Die Traditionsklubs Alemannia Aachen und SG Wattenscheid 09 haben am Samstag Siege in der Regionalliga West eingefahren.

Ohne ihren gesperrten Trainer Fuat Kilic, der zwei Spiele von der Tribüne aus beobachten muss, gewann die Alemannia gegen den SC Verl mit 2:0. Junior Torunarigha erzielte vor 4200 Zuschauern bereits nach 17 Minuten das Tor zum 1:0, Ilias Azaouaghi (86.) schoss kurz vor Schluss das 2:0. Durch den Dreier ist die Alemannia bis auf neun Zähler auf das Spitzenduo Viktoria Köln und KFC Uerdingen herangerückt. Am nächsten Spieltag geht es für Aachen zum SV Rödinghausen, während Verl Rot-Weiß Oberhausen empfängt.

Vor dem Spiel sammelten die Aachener Ultras Geld für ihren Trainer. Kilic wurde nämlich neben der Zwei-Spiele-Sperre auch mit einer Geldstrafe belangt.

Die SG Wattenscheid ist durch einen 1:0-Sieg - Manuel Glowacz (51.) erzielte per Foulelfmeter das Siegtor - bei Fortuna Düsseldorf II auf einen einstelligen Tabellenplatz vorgerückt und hat sich mittlerweile einen Neun-Punkte-Rückstand auf den ersten Abstiegsplatz erarbeitet. "Das war eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung. Ich bin mit meinen Jungs zufrieden. Das wir jetzt sogar Neunter sind, ist eine schöne Momentaufnahme", bilanziert 09-Trainer Farat Toku. Am kommenden Samstag (14 Uhr) bittet die SG Borussia Dortmund II zum Revierderby in die Lohrheide.

Im dritten 14-Uhr-Spiel des Samstags besiegte Borussia Dortmund II den FC Wegberg-Beeck mit 2:0. Das Spiel zwischen TuS Erndtebrück und Westfalia Rhynern wurde abgesagt. Derweil wurde die Begegnung zwischen Wiedenbrück und der Reserve des 1. FC Köln erst um 15 Uhr angepfiffen.

Am Sonntag (14 Uhr) trifft noch Rot-Weiß Oberhausen auf Borussia Mönchengladbach II. Das Schlagerspiel zwischen Wuppertal und Essen findet witterungsbedingt nicht statt. Bereits am Freitag siegte der KFC Uerdingen mit 2:1 gegen Bonn und die Kölner Viktoria mit 1:0 gegen Rödinghausen.