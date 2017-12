Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen SC Paderborn 07 und Arminia Bielefeld vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Arminia Bielefeld zog sich gegen Paderborn achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Tore hatten beide Mannschaften dem Publikum im Hinspiel nicht geboten. Es hatte mit 0:0 geendet.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Armagan Beytullah Özer in der 68. Minute für Rui-Jorge Monteiro-Mendes eingewechselt wurde. Schließlich pfiff Carsten Wessel das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Paderborn etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der SCP. Sicherlich ist das Ergebnis für SC Paderborn 07 nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zehnten Rang.

Im Sturm von Arminia Bielefeld stimmt es ganz und gar nicht: 13 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Bielefeld. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück. Die Arminia bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Arminia Bielefeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile acht zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Nächster Prüfstein für Paderborn ist auf gegnerischer Anlage Borussia Dortmund (Sonntag, 11:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Bielefeld mit Bayer 04 Leverkusen.