Auf dem Papier hatte der 1.

FC Köln im Vorfeld der Partie gegen Borussia Mönchengladbach wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste Köln sich jedoch überraschend mit einem 0:0-Unterschieden zufriedengeben.

Mönchengladbach stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis getrennt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der FC mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Aydin und Katterbach für Samoilovs und Goden. Auch die Borussia baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Hanraths, Antalik und Beyer anstatt Bayrakli, Tiawa Tata und Cetin.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 59. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Kenan Akalp spielte Bogdans Samoilovs beim 1. FC Köln weiter. Schließlich pfiff Timo Gansloweit das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.

An der Abwehr von Köln ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst zehn Gegentreffer musste der Gastgeber bislang hinnehmen. Neun Spiele ist es her, dass die Geißböcke zuletzt eine Niederlage kassierte. Das Remis bringt den FC in der Tabelle voran. Die Kölner liegt nun auf Rang vier.

Im Sturm von Borussia Mönchengladbach stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Gast, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt die Fohlen den 13. Platz in der Tabelle ein.

Während der 1. FC Köln am Samstag, den 09.12.2017 (11:00 Uhr) bei Arminia Klosterhardt gastiert, steht für Mönchengladbach einen Tag später (14:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit Preußen Münster auf der Agenda.