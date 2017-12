YEG Hassel geht mit einem ganz neuen Gefühl in die Partie am Sonntag gegen den SV Brackel (14.30 Uhr, Lüttinghof).

Der Fußball-Westfalenligist trifft in dieser Saison nämlich zum ersten Mal auf ein Team, das die Hasseler auch kennen. Nach dem Staffelwechsel war YEG bisher nur gegen Unbekannte angetreten. An Brackel kann sich Hassels Coach Hakan Karabal aber noch gut erinnern.

Denn das Hinspiel im Dortmunder Osten war sein erstes Spiel als Cheftrainer. „Da war ich relativ nervös“, erinnert er sich. Das ist er vor dem Rückspiel natürlich nicht mehr, im Gegenteil. Vor dem Auftakt in die Rückrunde versprüht Karabal puren Optimismus.

Denn nach dem 1:1 im Hinspiel wissen Karabal und sein Team: „Wir können Brackel locker knacken.“ YEG legte damals los wie die Feuerwehr, geriet trotzdem in Rückstand und schaffte in Unterzahl noch den 1:1-Ausgleich. „Ein gefühlter Sieg“ sein das aufgrund des späten Treffers mit einem Mann weniger gewesen, sagte Karabal nach dem Abpfiff. Am Sonntag wird ihm das nicht reichen. Dann will er nicht nur einen gefühlten, sondern einen richtigen Sieg seiner Mannschaft sehen.

„Wir haben mit Brackel noch eine Rechnung offen, wollen die hier zuhause vom Platz fegen“, sagt Karabal. Denn: Im Nachhinein war es „schon sehr schmerzlich, dort zwei Punkte liegen gelassen zu haben. Wir waren ja die klar bessere Mannschaft.“

Dass Karabal einen Gegner nun erstmals kennt, ist aber gar nicht so ein großer Vorteil. Angesprochen darauf, wie Brackel seinem Team gefährlich werden kann, antwortet der YEG-Trainer: „Eigentlich gar nicht. Wir können uns nur selbst schlagen. Es gab bisher keine Niederlage, an der wir nicht selber Schuld waren.“ Fehlen werden YEG die gesperrten Fatih Esen und Faruk Gülgün sowie der verletzte Volkan Kiral.