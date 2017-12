Die Schalker U19 geht am Sonntag als Spitzenreiter ins Spitzenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert tritt um elf Uhr beim Tabellendritten an.

Die Leverkusener haben fünf Punkte, aber auch ein Spiel weniger als die Schalker. „Vor zwei Jahren ist Leverkusen mit diesem Jahrgang U17-Meister geworden und verzeichnet in dieser Saison Schwankungen in beide Richtungen“, sagt Elgert. Die Werkself verfüge mit Güven Yalcin, Atakan Akkaynak, Sam Francis Schreck und vielen anderen hochtalentierten U19-Spielern über sehr viel Qualität und sei gespickt mit Nationalspielern.

Norbert Elgert erwartet deshalb „ein Top-Spiel zweier Teams auf Augenhöhe, auf das sich beide Mannschaften und die Zuschauer freuen können.“

27 Tore in den letzten fünf Partien

Der Ausgang sei völlig ungewiss, aber Schalke habe eine gute Phase und sei schwer zu spielen. In den vergangenen fünf Ligaspielen sammelten die Schalker die volle Punktzahl und erzielten 27 Tore. Allein sechs Tore waren es am vergangenen Wochenende, als die Königsblauen Arminia Bielefeld vom Rasenplatz an der Arena fegten. „Unser Ziel ist es, beieinander zu bleiben. Das machen wir zur Zeit sehr gut“, lobt Elgert, sagt aber auch: „Wir werden alles abrufen müssen, um in Leverkusen eine Chance zu haben.“

Der amerikanische Flügelflitzer Nick Taitague fehlt den Knappen weiterhin, er leidet unter Rückenproblemen. Abwehrspieler Luca Beckenbauer und Offensivspieler Ahmed Kutucu befinden sich nach ihren Verletzungen schon wieder im Training, für beide käme ein Einsatz gegen Bayer 04 Leverkusen laut Elgert aber noch zu früh. Jason Ceka musste in der Woche wegen muskulären Probleme eine Pause einlegen. Ob Ceka, der in 13 Spielen schon sechs Tore erzielt hat, spielen kann, wird sich voraussichtlich erst kurz vor dem Spiel entscheiden.