Der Rasen im Uhlenkrugstadion ist bekanntermaßen sehr anfällig, was die äußeren Umstände angeht. Regen und Kälte setzen ihm zu, weshalb die Partie des ETB Schwarz-Weiß gegen den 1. FC Monheim durchaus noch auf der Kippe stehen dürfte.

Sicher ist sich bei den Schwarz-Weißen aber niemand und deswegen bereiten sie sich akribisch auf den nächsten Gegner vor. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Das wird eine richtig unangenehme Prüfung. Monheim ist zu Gast, derzeit Tabellenvierter. Der Aufsteiger spielt eine starke Saison und kommt mit Rückenwind nach Essen. Vier Siege in Serie machen schon Eindruck, auch bei ETB-Trainer Manfred Wölpper: „Uns erwartet am Sonntag ein ganz schweres Spiel. Monheim steht nicht umsonst da oben in der Tabelle. Sie haben als Mannschaft ein sehr gutes Kollektiv und sind auf dem Platz sehr kompakt.“

Verzichten muss er dabei auf Eren Canpolat, Kwadwo Amoako, Kevin Kehrmann, Damian Peterburs und Maximilian Güll, die alle verletzt ausfallen. Hoffnung besteht aber bei Kapitän Sebastian Michalsky. Unabhängig davon wird Wölppers Elf von Beginn an wach sein müssen. „Bei Standardsituationen müssen wir höllisch aufpassen und sollten zusehen, dass wir bei dem tiefen Boden nicht in Rückstand geraten“, so der Trainer, der unter der Woche 60 Jahre alt geworden ist und sich über ein Geschenk seiner Jungs in Form von Punkten freuen dürfte.