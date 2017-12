Nach sechs Spieltagen auf dem Platz an der Sonne startet Concordia Wiemelhausen zum Beginn der Rückrunde nicht mehr als Tabellenführer.

Wenn die SpVg Olpe am Sonntag (14.30 Uhr) zur Glücksburger Straße kommt, schlüpft die Concordia als Dritter in die Verfolgerrolle.

Vor zwei Wochen kassierte die Elf von Jürgen Heipertz die erste Niederlage in der Liga gegen den neuen Liga-Primus DSC Wanne-Eickel. „Die Mannschaft ist erfahrener und ist uns, wie auch Holzwickede, noch einen Schritt voraus. Beide stehen zu Recht vor uns“, sagt Heipertz. Doch bei der Concordia sind sie zufrieden mit dem, was sie in den ersten 15 Spielen erreicht haben. Vor der Saison war das Ziel schließlich der Klassenerhalt. „Bis zur Winterpause möchten wir weitere Punkte holen“, betont der Trainer, der auf seinen Kader aus den vergangenen Partien zurückgreifen kann.

Am Sonntag könne alles passieren, denkt Heipertz. „Olpe ist sehr spielstark, gefährlich über die Außen und besser als es in der Tabelle aussieht. Wir wollen natürlich die drei Punkte behalten.“ Zuletzt fehlte seiner Elf in der Offensive die Durchschlagskraft. „Wir müssen schauen, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu drängen, sondern auch den Mitspieler mitnehmen“, gibt Heipertz vor. Er schätzt Olpes Trainer Marek Lesniak sehr, da er sich bei ihm oft über Gegner informierte. Olpe spielte immer einen Spieltag vorher gegen den nächsten Gegner von Wiemelhausen.