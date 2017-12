Alle Augen sind an diesem Freitag nach Moskau gerichtet. Dort findet die Auslosung der Gruppen für die WM 2018 statt.

Bei der Auslosung am Freitag in Moskau werden die acht Vorrundengruppen für die Fußball-WM 2018 ausgelost. Titelverteidiger Deutschland ist im Topf 1 der besten Teams. Das Turnier findet vom 14. Juni bis 15. Juli in elf russischen Städten statt.

Die Lostöpfe:

Topf 1: Russland, Deutschland, Brasilien, Portugal, Argentinien, Belgien, Polen, Frankreich

Topf 2: Spanien, Peru, Schweiz, England, Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Kroatien

Topf 3: Dänemark, Island, Costa Rica, Schweden, Tunesien, Ägypten, Senegal, Iran

Topf 4: Serbien, Nigeria, Australien, Japan, Marokko, Panama, Südkorea, Saudi-Arabien

