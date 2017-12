Rot-Weiss Essen hat auf das ausgefallene Ligaspiel beim Wuppertaler SV reagiert und einen Ersatzgegner gefunden.

Rot-Weiss Essen hat aufgrund der Absage der für Sonntag angesetzten Partie beim Wuppertaler SV kurzfristig ein Testspiel vereinbart. Am Samstag trifft die Mannschaft von Chef-Trainer Argirios Giannikis auf den Oberligisten FC Brünninghausen.

Gespielt wird um 17 Uhr im Stadion am Hombruchsfeld. „Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich bei den Verantwortlichen des FC Brünninghausen dafür bedanken, dass es möglich war, dieses Testspiel so kurzfristig zu organisieren. Wir haben schon am Freitag Kontakt mit Brünninghausen gehabt, weil wir damit rechnen mussten, dass das Spiel in Wuppertal nicht stattfinden wird. Zum Glück können wir jetzt Plan B aus der Schublade holen“, erklärt Direktor Sport Senioren Jürgen Lucas.