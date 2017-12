Der Zweitligist VfL Bochum vergisst Gefallen unter Freunden nicht und greift deshalb jetzt dem in die finanzielle Not geratenen Oberligisten Westfalia Herne unter die Arme.

Die älteren VfL-Fans werden sich vielleicht noch erinnern: Als in den siebziger Jahren das Ruhrstadion umgebaut wurde, waren die Bochumer für mehrere Spiele heimatlos. So ergeht es nun auch der Westfalia: Ihr Stadion am Schloss Strünkede wird aktuell vom Rasen- zum Kunstrasenplatz umgerüstet. Durch unvorhersehbare Bauverzögerungen wird der Umbau nicht vor Mai 2018 abgeschlossen sein.

Doch nicht nur die finanziellen Mittel fehlen dem aktuellen Tabellenachten der Oberliga, auch auf die Heim-Leistung der Mannschaft von Trainer Christian Knappmann färbt sich die ungewisse Situation ab: "Ja, wir haben keine Heimat und müssen stets improvisieren. Das ist eine sehr schlechte Situation. Wir wissen erst donnerstags oder freitags, wo wir unser Heimspiel bestreiten werden und dann müssen wir mit dem ganzen Mobiliar herum reisen", ärgert sich der Trainer, der mit seinem Team trotzdem hohe Ambitionen hegt: "Wir wollen Platz zwei und in die Regionalliga aufsteigen."

Grund genug für den VfL dem Nachbarn unter die Arme zu greifen, wie die Vorstände Wilken Engelbracht und Christian Hochstätter betonen: "Nicht wenige VfL-Fans erinnern sich heute noch gerne daran, wie die Westfalia in den 70er-Jahren spontan und unkompliziert ihre Unterstützung angeboten hat und der VfL mehrere Spiele ans Schloss Strünkede ausweichen durfte. Jetzt haben wir die Gelegenheit, die Westfalia zu unterstützen."

Der Zweitliga-Klub hat sich dazu entschieden der Westfalia finanziell unter die Arme zu greifen und im kommenden Jahr, sobald der Kunstrasenplatz fertig gestellt ist, ein Freundschaftsspiel in Herne abzuhalten. So sind zu mindestens die finanziellen Aussichten für das Knappmann-Team rosiger. Auch der Herner Vorsitzende Sascha Loch zeigte sich von der Unterstützung begeistert: "Die spontane Hilfsbereitschaft des VfL Bochum hat uns stark beeindruckt. Das ist echt Weltklasse. Es lässt uns für die Zukunft Hoffnung schöpfen."