In Moskau werden die Gruppen der WM 2018 ausgelost. Die Sportredaktion und Sportal HD begleiten die Zeremonie live mit prominenten Gästen.

Die Fußball-Welt blickt am Freitag nach Moskau: Dort werden die Gruppen für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland ausgelost. Sportal HD begleitet die Zeremonie im Kreml live und exklusiv in Zusammenarbeit mit der Sportredaktion. Hier geht es zum Livestream der Veranstaltung.

Das erwartet die Zuschauer

Die Show beginnt um 15 Uhr mit dem „Russia 2018 - Warm-Up". Zu Gast ist der ehemalige Fifa-Präsident Sepp Blatter. In einem exklusiven und persönlichen Gespräch beantwortet der 81-Jährige die Fragen von Moderator Stefan Eggli ("The Soccer Lounge").

Im Anschluss übernimmt Moderator Jan Wochner („2 vor halb 4”). Ab 15.30 Uhr blickt er mit seinen Gästen beim „Russia 2018 - Countdown“ zurück auf die WM-Qualifikation und nimmt die Turnier-Teilnehmer unter die Lupe. In „Russia 2018 - The Draw" begleitet Wochner mit Experten unterhaltsam die Auslosung der Gruppen. Anschließend sprechen sie in "Russia 2018 - The Analysis" über die WM-Favoriten.

Mit dabei sind Kommentator Marcel Reif, der frühere Schweizer Nationalspieler Ciriaco Sforza und Thomas Gassmann, Chefreporter Funke Sport. Unterstützung erhält die Runde per Live-Schaltung von weiteren hochrangigen Experten.

Der Zeitplan im Überblick

• 15.00 Uhr: Warm-Up

• 15.30 Uhr: Countdown

• 16.20 Uhr: The Draw

• 17.00 Uhr: The Analysis

Live und exklusiv

Zu sehen ist die Übertragung per Livestream auf sportalhd.com und sport.ch sowie auf zahlreichen Portalen der Funke Mediengruppe.

Hier geht es zum Livestream der Veranstaltung.