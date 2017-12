Am 29. Dezember steigt die zwölfte Auflage vom Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup.

Der Vorverkauf startet am 1 . Dezember. Die Tickets können im Vorverkauf für 8 Euro erworben werden. Am Tag der Veranstaltung kosten die Tickets an der Abendkasse 10 Euro. Kinder unter 10 Jahren haben freien Eintritt.

Teilnehmende Mannschaften 2017:

DJK Spvgg Herten – Kreisliga A

SV Vestia Disteln – Bezirksliga

BW Westfalia Langenbochum – Bezirksliga

SSV Buer – Landesliga

SV Horst-Emscher 08 – Landesliga

Viktoria Resse – Westfalenliga (Neuling beim Cup)

TuS 05 Sinsen – Westfalenliga

Spvgg Erkenschwick – Westfalenliga

DSC Wanne-Eickel – Westfalenliga

SV Schermbeck – Westfalenliga

TuS Haltern – Oberliga Westfalen

SC Westfalia Herne – Oberliga Westfalen (Titelverteidiger)

Die Gruppen des Turniers:

Gruppe A

TuS Haltern

Viktoria Resse

SV Horst-Emscher

Langenbochum

Gruppe B

Westfalia Herne

SSV Buer

SV Schermbeck

DJK Spvgg Herten

Gruppe C

Spvgg Erkenschwick

TuS Sinsen

DSC Wanne-Eickel

Vestia Disteln