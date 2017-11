Sportliche Krise, die vermeintliche Absage von Horst Heldt, Trainerdiskussion, Verletztenmisere. Es gibt in dieser Situation leichtere Aufgaben für den 1. FC Köln als die Partie auf Schalke.

Speziell nach dem irren 4:4 im Derby beim BVB, hier konnte Schalke einen 0:4-Pausenrückstand drehen. Dementsprechend breit wird die Brust von der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco sein, wenn am Samstag um 18:30 der Anpfiff ertönt.

Ganz anders der 1. FC Köln, der in den letzten Jahren in der Schalke-Arena eigentlich immer gut ausgesehen hat. Es kriselt - wohin man schaut.

Baustelle 1 vor dem Schalke Spiel ist die sportliche Situation:

Nach 13 Partien warten die Kölner noch auf den ersten Sieg. Das rettende Ufer ist soweit entfernt (neun Punkte auf den Relegationsplatz, elf Zähler auf den ersten Nichtabstiegsrang), kaum einer glaubt noch an den Klassenerhalt. Und das alles nach einem Jahr der Rekorde, das die Kölner auf Platz fünf abgeschlossen hatten.

Baustelle 2 vor dem Schalke Spiel ist die die Suche nach einem Sportdirektor, der Nachfolger von Jörg Schmadtke werden soll:

Wunschkandidat war offenbar Horst Heldt, der eine sportliche Vergangenheit im Klub hat. Der Sportdirektor von Hannover 96 war zuletzt vom 1. FC Köln umworben worden, wird seinem Verein aber ziemlich sicher treu bleiben. Das bestätigte der 47-Jährige am Donnerstagmittag, nachdem er zuvor ein Gespräch mit 96-Präsident Martin Kind geführt hatte. Eine Freigabe wird es nicht geben.

Baustelle 3 vor dem Schalke Spiel ist die andauernde Trainerdiskussion:

Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle wollte sich vor dem Spiel auf Schalke zu keinem dauerhaften Bekenntnis zu Stöger äußern. Er sitzt gegen Schalke auf der Bank, was danach kommt, dass weiß bisher keiner. Eine Situation, die unbefriedigend ist. Auch Stöger sieht das so und sagte auf der Pressekonferenz am Donnerstag: "Ich könnte mit jeder Entscheidung leben. Aber es muss eine her. Das wäre vor allem für die Mannschaft wichtig. Diese Ungewissheit ist ein Szenario, das nicht optimal ist." Zumal auch hier bereits erste Nachfolgekandidaten gehandelt werden. Geht es nach dem Großteil der Fans und der Mannschaft, dann würde der Klub mit Stöger sogar in Liga zwei gehen.

Baustelle 4 vor dem Schalke Spiel ist die lange Liste der verletzten Spieler:

Auch gegen Schalke muss Stöger neun Spieler ersetzen. Dominique Heintz, Dominic Maroh, João Queirós, Jonas Hector, Marco Höger, Marcel Risse, Jhon Cordoba und Simon Zoller fallen sicher aus - Leonardo Bittencourt muss voraussichtlich auch zusehen. Nach seiner Sperre kehrt Frederik Sörensen zurück, auch Jannes Horn und Christian Clemens sind wieder im Training.