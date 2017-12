Eine Hinrunde nach Maß für die U19 des VfL Bochum: Die Elf von Dimitrios Grammozis steht auf dem zweiten Rang. Den gilt es in der Rückrunde weiter zu behaupten.

Nur der FC Schalke 04 war in der ersten Saisonhälfte der A-Junioren Bundesliga erfolgreicher als die Bochumer. Dabei hat der VfL noch ein Spiel weniger auf dem Konto und wartet immer noch auf seine erste Niederlage. Dementsprechend zufrieden ist Trainer Grammozis mit der Entwicklung innerhalb seiner Mannschaft: „Die Spieler haben sich allesamt weiter entwickelt von Spiel zu Spiel und die Entwicklung geht noch weiter nach vorne.“

Das spiegelt sich auch in der Zielsetzung für die Rückrunde wieder: „Bis zum Winter wollen wir erst einmal noch weiter Punkte ansammeln. Und auch darüber hinaus unsere Spitzenposition weiter behaupten.“ Zugänge, um sich in der Winterpause noch einmal zu verstärken, schließt der VfL-Trainer hingegen aus: „Der Kader ist gut, so wie er ist. Die Qualität ist da, deshalb brauchen wir nicht noch mehr Spieler holen.“

Der Kader ist gut, so wie er ist. Die Qualität ist da, deshalb brauchen wir nicht noch mehr Spieler holen. Dimitrios Grammozis

Als erster Rückrunden-Gegner reist am Samstag (11 Uhr) erst einmal der Tabellenvierte, die Borussia aus Dortmund an. Das Hinspiel konnten die Bochumer mit 2:1 (1:1) für sich entscheiden, trotzdem warnt Grammozis vor allzu großer Euphorie: „Ganz abgesehen von der Tabellenplatzierung denke ich, dass der BVB immer ein Favoriten-Dasein hat. Die aktuelle Platzierung spiegelt, meiner Meinung nach, nicht die Qualität wieder, die das Team von Benjamin Hoffmann hat.“

Die eigene Leistung will der VfL-Trainer hingegen aber auch nicht schmälern: „Wir wissen auf jeden Fall auch um unsere Stärken. Es wird ein spannendes Spiel, an dessen Ende wir weiter ungeschlagen sein möchten.“ Für die Partie am Nachwuchszentrum in Bochum stehen Grammozis alle seine Spieler zur Verfügung: „Es sind alle fit. So, wie es aussieht, können wir aus den Vollen schöpfen.“