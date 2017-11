Schalkes Trainer Domenico Tedesco kann für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr) wohl wieder mit Thilo Kehrer planen.

Nach seinem Bänderriss in der Schulter ließ es der U21-Nationalspieler in den letzten Tagen etwas ruhiger angehen und trainierte individuell. Am Donnerstag soll er wieder voll einsteigen. „Wenn Thilo zu 100 Prozent mittrainieren kann, brauchen wir keinen zu schonen. Wir werden mit der Mannschaft spielen, die Schalke alles geben kann“, sagt Tedesco. Matija Nastasic, der in Dortmund eine starke Leistung zeigte, steht als Option bereit. „Mati ist sehr weit. Er hat viele Läufe gemacht, seine Verletzung auskuriert und hat 45 Minuten spielen können, was wichtig ist für den nächsten Step. Wir haben ein gutes Gefühl bei ihm, aber auch bei Thilo“, sagt Tedesco.

Daniel Caligiuri, der mit seinem Tor in Dortmund maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt war, fehlte im Wochenverlauf wegen einer Erkältung, hat sich aber gesund zurückgemeldet.