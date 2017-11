Die Fußball-Welt blickt am Freitag (16 Uhr/ZDF und Eurosport) gebannt nach Moskau, weil dann im Kreml die Auslosung zur WM 2018 in Russland zelebriert wird.

Vorsichtshalber betonte Chris Unger, Wettbewerbsleiter des Weltverbandes Fifa, am Mittwoch, dass eine Beeinflussung der Ziehung ausgeschlossen sei. „Vorgewärmte“ Kugeln gebe es nicht. Was sonst noch wichtig für die Auslosung ist, beantworten wir hier.

Wer zieht die Lose?

Im Prunksaal des Moskauer Kremls wird die englische Fußball-Legende Gary Lineker, Torschützenkönig der WM 1986 in Mexiko, gemeinsam mit der russischen Sportjournalistin Maria Komandnaja die Auslosung leiten. Miroslav Klose wird den WM-Pokal, den er 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien gewonnen hat, in den Saal tragen. Die Auslosung ist für die Zuschauer auch ein Wiedersehen mit Fußball-Legenden. Neben Klose sind als Repräsentanten der übrigen acht Weltmeister-Nationen diese Stars an der Ziehung der 32 Kugeln beteiligt: Diego Maradona (Argentinien), Laurent Blanc (Frankreich), Gordon Banks (England), Cafu (Brasilien), Fabio Cannavaro (Italien), Diego Forlán (Uruguay) und Carles Puyol (Spanien). Der 91 Jahre alte frühere Nationalspieler und erfolgreiche Trainer von Spartak Moskau, Nikita Simonjan, vertritt Ausrichter Russland.

Nach welchen Kriterien sind die 32 Nationalmannschaften auf die vier Lostöpfe verteilt worden?

Gastgeber Russland ist als Kopf der Gruppe A im Topf der stärksten acht Teams gesetzt. Für die weitere Einteilung war die Fifa-Weltrangliste vom 16. Oktober ausschlaggebend. Aus jedem Topf wird jeweils ein Team den acht Gruppen zugelost. In jeder Gruppe spielt mindestens eine europäische Mannschaft. In keine Gruppe dürfen mehr als zwei europäische Mannschaften gelost werden. Vorrunden-Duelle von zwei Teams der anderen Konföderationen sind ausgeschlossen.

Droht Deutschland eine Hammergruppe?

Nein. Durch die Zahl von 32 Mannschaften und die Aufteilung der Töpfe nach der Weltranglistenplatzierung ist es unwahrscheinlich, dass sich die großen Fußball-Nationen in der Vorrunde gegenseitig ausschalten. Deutschland könnte aber schon in der Gruppe auf Spanien oder England treffen. Die schwerste vorstellbare Gruppe für das Team von Bundestrainer Joachim Löw wäre diese: Deutschland (Weltranglistenplatz 1), Spanien (8), Costa Rica (22) und Nigeria (41). Die theoretisch leichteste: Deutschland, Kroatien (18), Iran (34) und Südkorea (62). Auf dem Papier sieht auch diese Möglichkeit leicht aus: Deutschland, Peru (10), Ägypten (30), Panama (49).

Mit welchen Wünschen fahren DFB-Präsident Reinhard Grindel und Joachim Löw nach Moskau?

Löw wünscht sich zwar „eine sportlich attraktive Gruppe“, doch für den Bundestrainer ist die Vorrunde nur die Vorbereitung auf die wichtigen K.-o.-Spiele im Anschluss: „Alles ist unserem Ziel untergeordnet, in Russland erneut Weltmeister zu werden.“ Grindel gibt diese Devise aus: „Die WM-Auslosung im Kreml – das ist ein Erlebnis. Aber für uns geht es in Russland auch um das Ergebnis. Egal, wen wir zugelost bekommen, wir werden mit einer hochtalentierten Mannschaft antreten und dem Ziel, das Turnier zum fünften Mal als Weltmeister zu beenden.“

Welche Auswirkungen hat die Auslosung für die Quartierwahl der deutschen Mannschaft?

Sobald die letzte Kugel gezogen ist, beginnt für Löw und vor allem für Teamchef Oliver Bierhoff die Feinabstimmung der Vorbereitung. Erst wenn die Spielorte des deutschen Teams bekannt sind, entscheidet sich, ob ein Quartier in der Nähe von Moskau oder in Sotschi am Schwarzen Meer gebucht wird. Löw zieht es nach den guten Erfahrungen beim Confed-Cup-Sieg wieder nach Sotschi. „Jogi Löw mag das gute Wetter“, sagt Bierhoff.

Wie teuer sind die Tickets, und wie können die Fans diese kaufen?

Die zweite Verkaufsphase beginnt am 5. Dezember. Bis zum 31. Januar werden die Anträge der Interessenten gesammelt, ehe die Zuteilung der Tickets per Los erfolgt. Infos unter: www.fifa.com/tickets. 88 Euro kosten die günstigsten Tickets in der Gruppenphase.

Seit Dienstag gibt es das offizielle WM-Plakat. Warum wurde als Motiv Lew Jaschin ausgewählt?

Jaschin, der 1990 mit 60 Jahren starb, hütete bei vier Weltmeisterschaften (1958 bis 1970) das Tor der damaligen Sowjetunion. Als einziger Torwart gewann er den Ballon d’Or (1963). In Zeiten des Kalten Krieges genoss er auch im Westen als erster mitspielender Torhüter der Welt großes Ansehen.