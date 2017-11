Manchester City wertet den Ex-Schalker Leroy Sané auf. Als Belohnung für die starken Leistungen in der Premier League soll der Nationalspieler 30 Prozent mehr verdienen.

Sorgen um seinen Lebensunterhalt muss sich Leroy Sané wahrlich nicht machen. Mit einem Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro zählt der Ex-Profi des FC Schalke 04 bei Manchester City allerdings zu einem der Geringverdiener. Die starken Leistungen des 21 Jahre alten Nationalspielers sollen sich jedoch schon zeitnah besser bezahlt machen. Laut der Sun kann Sané zum Saisonende mit einem neuen Vertrag (der aktuelle läuft noch bis 2021) und mit einer stattlichen Gehaltserhöhung von 30 Prozent rechnen.

Wöchentlich verdient der Offensivspieler statt bisher 60.000 Pfund (gut 67.000 Euro) dann 80.000 Pfund (knapp 90.000 Euro).

„Leroy wird für seine Leistungen mit einem neuen Vertrag im Sommer belohnt“, zitiert das Boulevardblatt Sun einen Sprecher des City-Sponsors Etihad. „Er ist bisher einer derjenigen, die am wenigsten im Team verdienen, wird aber einen schönen Sprung beim Gehalt machen.“ Dass es erst zum Saisonende zur vertraglichen Neuregelung käme, habe laut dem Sprecher auch einen Grund: „Der Klub möchte, dass er sich jetzt auf Fußball konzentriert.“

Für Sané hat sich das Wagnis bisher gelohnt, als er im Sommer 2016 Schalke verließ und auf die Britische Insel wechselte. 50 Millionen Euro als Ablöse können für einen jungen Spieler eine große mentale Last werden. In seinem zweiten Jahr bei den Citizens startet der EM-Teilnehmer allerdings richtig durch. Bisher kommt Sané in 56 Pflichtspielen für das Team von Trainer Pep Guardiola auf 17 Treffer, gemeinsam mit dem Ex-Wolfsburger Kevin De Bruyne, Raheem Sterling und Gabriel Jesus gilt er als sportliche Zukunft beim aktuellen Tabellenführer. „Alles, was Leroy bisher erreicht hat, hat er auch verdient. Er hat die richtige Mentalität und arbeitet hart für die Mannschaft“, sagte City-Kapitän Vincent Kompany neulich bei Spox. „Nur so kommen seine guten Leistungen zustande.“

Die führten jüngst sogar dazu, dass der in Essen geborene und in Wattenscheid aufgewachsene Sané von der Premier League als Spieler des Monats ausgezeichnet wurde. Im Oktober erzielte er in den drei Ligaspielen jeweils ein Tor und bereitete ein weiteres vor – so effektiv war kein anderer Spieler. Sané ist damit übrigens erst als zweiter deutscher Spieler geehrt worden. Der erste, gleich bei der Einführung der Auszeichnung 1994, war Jürgen Klinsmann.