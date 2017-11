Sonntag geht es für Regionalligist Rot-Weiss Essen eigentlich zum Wuppertaler SV, doch es droht die zweite Spielabsage innerhalb einer Woche.

Freitagmittag wird sich die Platzkommission den Rasen im Stadion am Zoo im Wuppertal anschauen und entscheiden, ob ein Spiel möglich ist. Schließlich ist für Donnerstag, aber auch für Sonntag Schneefall angesagt. Ein Ausfall des Derbys, zu dem rund 1000 Essener erwartet werden, wäre für RWE-Trainer Argirios Giannikis jedoch alles andere als wünschenswert, schließlich fiel schon das Niederrheinpokalviertelfinale bei TuRU Düsseldorf dem Wetter zum Opfer.

Das vergangene, spielfreie Wochenende haben die Essener jedenfalls gut über die Bühne bekommen. "Wir haben sehr intensiv trainiert", berichtet Giannikis. So standen Spielformen als Wettkampfsimulation oder Kraftzirkel auf dem Programm, am Dienstag wurde beispielsweise doppelt trainiert. Dies hatte auch seine Vorteile, wie der 37-Jährige erklärt: "Ich hatte den Eindruck, dass wir mental jetzt etwas frischer sind. Wir hatten die letzte Schärfe im Training und konnten auch einmal mehr global arbeiten." Also nicht immer nur von Gegner zu Gegner. Die Pläne eines eventuellen Freundschaftspiels statt des Pokalspiels gegen die Landeshauptstädter hatten die Verantwortlichen aufgrund der Personallage ad acta gelegt.

Ob jedoch ein weiteres spielfreies Wochenende guttäte, bezweifelt der Fußballlehrer der Rot-Weissen. "Eine Woche kannst du verkraften", weiß er. Eine weitere würde wohl auch dazu führen, dass die Essener etwas aus dem Rhythmus kommen könnten. Einzig für die Personallage könnte das förderlich sein. Kamil Bednarski ist nach seiner Zahn-OP wieder fit, Kevin Grund hat am Mittwoch hingegen die Weisheitszähne gezogen bekommen. Sein möglicher Einsatz am Sonntag wäre genauso fraglich, wie der von Roussel Ngankam, der an einer Zerrung laboriert. Gute Nachrichten gibt es jedoch von zwei anderen Akteuren: Simon Skuppin, der zuletzt mit einem Bänderriss im Köchel ausgefallen war, ist am Mittwoch wieder bei der U19 im Training, David Jansen beginnt nach seinem Muskelfaserriss am Donnerstag mit der Platz-Reha. Robin Heller wird nach seiner erfolgreichen Schulter-Operation Mitte Januar wieder ins Training einsteigen.

Im Falle des Falles ist Giannikis jedoch auf den Wuppertaler SV vorbereitet: "Sie spielen meist mit einer Dreierkette, spielen sehr schnell auf den zweiten Ball und gehen extrem ins Gegenpressing. Für uns gilt es, den nächsten Schritt zu gehen." Sofern sie denn dürfen...