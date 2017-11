Seit knapp zwei Wochen ist die neue Vereinsführung bei der SG Wattenscheid 09 im Amt. Der Trainer und Sportliche Leiter Farat Toku bescheinigt den neuen Bossen gute Arbeit.

Vor wenigen Wochen wussten Wattenscheids Trainer und Mannschaft nicht mehr wie es im Verein weitergehen wird. Die Insolvenz stand kurz bevor. Doch dann kam die Rettung: Unternehmer Oguzhan Can übernahm mit einigen seiner vertrauten Leute die Plätze im Wattenscheider Aufsichtsrat und Vorstand.

Klar, nach nicht einmal zwei Wochen dürfen von Can und Co. keine Wunderdinge verlangt werden. Denn zuvor wurde viele Jahre eher schlechte Arbeit in Wattenscheid geleistet. "Wir wollen nicht nachtreten. Das ist gar nicht unser Stil. Aber jeder weiß, dass hier in der Vergangenheit keine gute Arbeit geleistet wurde. Wir finden eigentlich jeden Tag neue Rechnungen, die wir begleichen müssen. Von Tag zu Tag werden wir aber schlauer und kommen voran", sagten Can und Dragan Markovic, erster Vorsitzender der SG, im Gespräch mit dieser Redaktion im Rahmen des 30-jährigen RevierSport-Jubiläums.

Auch Toku, der lange auf sich alleine gestellt und für Jedermann bei den 09ern die einzige Ansprechperson war, zeigt sich erleichtert, dass Can und Markovic den Laden übernommen haben. "Ich muss die Jungs wirklich loben. Und das sind ja nicht nur Oguzhan und Dragan, auch die anderen neuen Führungsmitglieder haben viele gute Ideen und versuchen hier etwas Vernünftiges aufzubauen. So macht das Spaß. Ich habe gemerkt, dass ich täglich wieder ein paar Stunden mehr Zeit für meine Kernaufgaben in der Sportlichen Führung habe. So macht der Job Spaß", erklärt der 37-Jährige.

Toku kann seine Mannschaft nun optimal auf die letzten drei Begegnungen in diesem Jahr vorbereiten. Der Anfang soll am Samstag bei Fortuna Düsseldorf II gemacht werden. "Da treffen wir auf eine gute U23-Mannschaft. Wir haben aber noch das 0:1 aus dem Hinspiel im Hinterkopf und wollen uns jetzt besser präsentieren. Wir werden mutig nach vorne spielen und auf etwas Zählbares aus sein", verspricht Toku.