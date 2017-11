Am Sonntag (15 Uhr) soll im Stadion am Zoo der West-Knaller zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen stattfinden. Für Freitag ist eine Platzkommission bestellt worden.

Um 13.30 Uhr soll dann entschieden werden, ob das Westderby über die Bühne gehen kann oder nicht. "Am Donnerstag und Sonntag soll es hier schneien. Wir können ja nichts gegen das Wetter machen. Mal schauen, was die Platzkommission am Freitag dann entscheidet", berichtet Manuel Bölstler.

Falls es das grüne Licht von der Platzkommission geben sollte, dann rechnen die Wuppertaler Verantwortlichen mit bis zu 6000 Besuchern - davon dürften rund 1000 Anhänger aus Essen anreisen. Auf diese Anzahl an Fans hofft zumindest Sportvorstand Bölstler. WSV-Finanzvorstand Lothar Stücker sagte der Wuppertaler Rundschau, dass man die Hoffnung habe, das 9000 Fans ins Stadion strömen. Diese Hochrechnung gilt jedoch aufgrund des Wetters eher als Wunschdenken.

Hiesfeld-Spiel ist abgehakt, Aufstieg trotz Sieben-Punkte-Abstand kein Thema

Am vergangenen Wochenende musste der WSV eine bittere Pokal-Pille schlucken. Beim TV Jahn Hiesfeld war im Viertelfinale des Niederrheinpokals Endstation. Geht es nach Bölstler, dann ist das Pokal-Aus kein Thema mehr: "Wir können das verlorene Elfmeterschießen nicht mehr ändern. Unser Blick geht nur nach vorne. Und da steht uns mit dem RWE-Spiel das nächste Highlight bevor.

Die Wuppertaler liegen nach 18 Spielen nur sieben Punkte hinter dem Führungs-Duo Viktoria Köln und KFC Uerdingen zurück. Doch davon lässt sich Bölstler nicht blenden. "Das ist situativ. Über eine ganze Saison setzt sich dann doch das Geld durch und die verfügbaren finanziellen Mittel. Köln und Uerdingen haben da ganz andere Möglichkeiten. An mehr als Platz drei zu denken, ist einfach utopisch. Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz", erklärt der 34-Jährige.