Kurz nach der für ihn doppelt schmerzhaften Niederlage in Regensburg stimmte MSV-Torwart Mark Flekken wieder positive Töne an.

„Das war nicht unser bestes Spiel. Am Wochenende werden wir aber wieder versuchen, die drei Punkte zu holen“, postete der Torwart des MSV Duisburg auf der Foto-Plattform Instagram.

Vorausgegangen war ein peinliches 0:4 (0:3) bei Jahn Regensburg. In dieser Partie musste Flekken mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden – er war bei einer Rettungstat gegen den Pfosten geprallt. Der 24-Jährige hatte aber Glück im Unglück. Die Duisburger teilten mit, dass Flekken nicht länger ausfällt. Somit kann er am Samstag (13 Uhr/Sky) im Tor stehen, wenn die Spielvereinigung Greuther Fürth in die Duisburger Arena kommt.

Für die Franken gab Flekken im April 2015 sein Zweitliga-Debüt. 2016 verließ er Fürth in Richtung Duisburg. Nicht nur aufgrund dieser Konstellation ist die Partie für ihn eine besondere. Der MSV steht wieder unter Druck – der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur noch zwei Punkte. Ein Erfolg gegen die auswärts sieglosen Fürther würde die Lage beruhigen.