Frank Conradi, Trainer des Fußball-Westfalenligisten Viktoria Resse, über den Abstiegskampf, über Verletzungssorgen, und warum er nach Niederlagen mittlerweile gut schlafen kann.

Als Frank Conradi den Stuhl zurückzieht, um sich zu setzen, stöhnt er leicht auf. „Mir tun die Knochen weh. Ich habe gestern das Athletiktraining mitgemacht – nie wieder“ sagt der Trainer des Fußball-Westfalenligisten Viktoria Resse lachend. Weh tut auch der Blick auf die Tabelle: Nach der Hinrunde steht der Aufsteiger mit neun Punkten nur auf dem letzten Platz.

Herr Conradi, Ihre Mannschaft steht am Tabellenende. Wie konnte das passieren?

Frank Conradi: Die Westfalenliga ist für uns alle Neuland. Wir haben mit Stefan Colmsee, Mike Neumann, Raphael Bauer und Sven Jubt nur vier Spieler, die schon einmal in dieser Liga gespielt haben.

Hätte der Verein im Sommer den einen oder anderen erfahrenen Neuzugang präsentieren müssen?

Mir war ganz wichtig, dass die Jungs, die den Aufstieg geschafft haben, zusammenbleiben und die Möglichkeit bekommen, diese Liga auch zu spielen. Ich selbst bin mal als Spieler mit einer Mannschaft aufgestiegen, in der ein super Teamgeist geherrscht hat. Dann haben wir acht oder neun Neue dazubekommen, und alles wurde durcheinandergewirbelt. Das wollte ich bei uns vermeiden.

Hat die Mannschaft überhaupt die Qualität für die Westfalenliga?

Um mal einen dummen Spruch zu bemühen: Eine Tabelle nach 15 Spieltagen lügt nicht. Stand jetzt hat sie die Qualität nicht. Aber wir kennen die Umstände, können das ganz gut einschätzen. Wir hatten zu Beginn ein Verletzungspech, das ich so noch nicht erlebt habe. In den ersten paar Spielen haben mir acht, neun Leute gefehlt. Und das waren nicht irgendwelche Spieler.

Unter anderem fällt Kapitän Mike Neumann das ganze Jahr lang aus...

Ja, das ist besonders bitter. Er ist der Kopf der Mannschaft, hat in der vergangenen Saison 21 Tore geschossen. Eines gefällt mir aber langsam nicht mehr.

Nämlich was?

Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns hinter diesem Verletzungspech verstecken, mittlerweile ist es schon zu einem Alibi geworden. Das will ich nicht mehr. Der Kader ist jetzt voll bis auf Mike Neumann, die Ergebnisse sind aber trotzdem nicht da.

Haben Sie in der Hinrunde mal daran gedacht, zurückzutreten?

Dieses Aufgeben kenne ich nicht. Natürlich macht man sich Gedanken, aber dass ich da ernsthaft drüber nachgedacht habe, nein, das kann ich nicht sagen.

Wie schwierig ist es denn, Woche für Woche nach einer Niederlage das Training und das nächste Spiel vorzubereiten?

Nach dem letzten Spiel (2:5, d. Red.) habe ich schon zwei Tage dafür gebraucht, da bin ich ehrlich. Ich bin sonntagabends kein guter Ansprechpartner für meine Frau, das tut mir leid. Für mich ist es das Beste, mit meinen Kumpels rauszugehen und ein Bierchen zu trinken. Die Analysen spare ich mir dann für Montag auf. Mittlerweile schlafe ich auch gut, da hatte ich früher Probleme mit nach solchen Spielen.

Ist es wichtig, sich zwischendurch nicht mit Fußball zu beschäftigen?

Ich hoffe, dass die Jungs das so machen. Aber wir leiden ja momentan alle ein wenig darunter, dass wir von Montag bis Sonntag Fußball gucken können. Sei es Bundesliga, Champions League oder Europa League. Ich glaube, dieses Übersättigungsgefühl ist nicht nur ein Problem meiner Person, sondern ein generelles im Fußball. Früher hat man sich als Kind gefreut, wenn mittwochs mal ein Länderspiel im Fernsehen kam, das man sich anschauen konnte.

Hat das auch Einfluss auf den Amateurfußball?

Ja, ich glaube schon. Es ist elementar wichtig, den Kopf frei zu kriegen, denn wir dürfen nicht vergessen: Auch in der Westfalenliga reden wir über ein Hobby. Und das ist auch das, was ich meinen Jungs immer sage. Die erzählen alle was von Druck und wir müssen gewinnen, wir müssen, wir müssen. Fakt ist: Wir müssen gar nichts! Wichtig ist, dass wir alle Spaß an unserem Hobby haben.

Der wäre mit dem Klassenerhalt garantiert. Wie schätzen Sie die Chancen ein, den Abstieg noch abwenden zu können?

Da denke ich gar nicht drüber nach. Wir sind sieben Punkte dahinter, sieben Punkte sind schnell aufgeholt. Die Mannschaft, die ich habe, ist absolut entwicklungsfähig. Aber dieses eine Jahr, das wir eigentlich als Übergang bräuchten, um uns zu etablieren, das kriegst du in der Westfalenliga nicht.

Was muss sich konkret ändern?

Ein großes Problem bei uns ist, dass ich viele Spieler habe, die nicht fit sind. Das ist das erste Mal so, seit ich in Resse bin. Das liegt daran, dass die Verletzten nicht die Zeit haben, alles aufzuholen. Ich kann jetzt nicht sagen, der Stefan Colmsee war jetzt zwei Monate weg, der muss jetzt erst mal zwei Monate trainieren, um wieder ranzukommen. Diese Zeit haben wir nicht. Wenn die Mannschaft gesund bleibt, werden wir sicherlich eine bessere Rückserie spielen, allein aufgrund der Tatsache, dass wir fitter sein werden.

Wie ist die Stimmung im Tabellenkeller?

Die ist nach wie vor super.

Echt?

Ja, das merkt man beim Training. Die Athletikeinheit habe ich vorher angekündigt, bei viele Mannschaften hagelt es dann Absagen. Es waren 21 Mann da. Nachher sitzen die Jungs in der Kabine, haben ihre Musik an und trinken ihr Bierchen. Die Stimmung bei uns ist super.

Woran liegt das?

Wenn wir einen Spieler verpflichten, legen wir sehr viel Wert darauf, dass es passt. Die Jungs, die bei Viktoria Resse spielen, wissen, dass sie alle ganz woanders für viel mehr Geld spielen könnten.

Warum spielen sie dann ausgerechnet in Resse?

Es ist vor allem das Familiäre, wir sind wie eine große Familie. Man kennt die Leute die da sind, angefangen mit den Damen oben in der Würstchenbude, die auch alle Spieler immer vor dem Spiel begrüßen. Unsere Fans begleiten uns mit Bussen zu Auswärtsspielen, vor zwei Wochen haben unsere Zuschauer in Neheim einen Riesenrabatz gemacht. Das ist schon überragend. Es ist jetzt nicht so, dass wir 500 Zuschauer haben, aber die, die da sind, sind lautstark mit Pauken, Trommeln und Trompeten dabei. Das kriegt man jede Woche mit.

Sind die Fans auch ein Grund dafür, dass sich die Viktoria nicht hinten reinstellt, sondern auf Angriff spielt?

Ja, so sieht es aus. Wenn wir schon in der Westfalenliga spielen und dazu auch noch diese tolle Unterstützung von unseren Fans haben, möchte ich doch keinen Defensivfußball anbieten. Ich weiß, dass dies sicher eine risikoreiche Sache ist. Aber dieses Risiko wollen wir dann gerne eingehen.