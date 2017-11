RWE U19 Apfeld-Team behält das Saisonziel fest im Blick

Eine Niederlage in elf Spielen, Platz eins in der Tabelle: Die U19 von Rot-Weiss Essen befindet sich im Aufwind. Das Saisonziel Meisterschaft und der damit verbundene Wiederaufstieg rücken in erreichbare Nähe.