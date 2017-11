Der Wuppertaler SV und Stürmer Christopher Kramer haben den gemeinsamen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2019 verlängert.

Christopher Kramer ist in der laufenden Saison auf Anhieb zum Stammspieler avanciert und erzielte in 21 Pflichtspielen 13 Tore. Mit 11 Treffern in der Regionalliga führt er aktuell die Torschützenliste an.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Ich sehe das Angebot des Vereins auch als Anerkennung für die bisherigen Leistungen an. Es ist schön, weiterhin mit den Verantwortlichen und dem Team arbeiten zu können. Ich sehe dort viel Potential. Ausschlaggebend für die Entscheidung vorzeitig zu verlängern war auch der Team-Spirit in der Mannschaft. Es macht einfach richtig Spaß mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", sagt Kramer.