Der FC Viktoria Köln hat am Samstag das Viertelfinale des Mittelrheinpokals erreicht. Beim Landesligisten SC Brühl gewann der Regionalligist mit 7:3.

Marc Brasnic (3), Mike Wunderlich (2), Simon Handle und Tobias Willers trafen für den Tabellenführer der Regionalliga West. "Wir haben bei einem guten Landesligisten gespielt und sieben Tore erzielt. Damit bin ich zufrieden. Klar, wenn man bedenkt, dass wir 4:0 geführt haben, dann kann man auch nach einem Haar in der Suppe suchen. Aber das tue ich nicht. Ich bin mit der Mannschaft zufrieden", analysiert Marco Antwerpen, Trainer der Kölner.

Am kommenden Wochenende geht es für den FC Viktoria in der Liga weiter. Dann gastiert der SV Rödinghausen im Sportpark Höhenberg. Das Hinspiel verlor die Viktoria mit 2:3. "Wir haben das natürlich noch im Hinterkopf. Wir sind gut in Form und wollen uns für das Hinspiel revanchieren", sagt Antwerpen.