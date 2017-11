Die sensationelle Aufholjagd beim 4:4 in Dortmund bestärkt den königsblauen Abwehrchef Naldo, „immer daran zu glauben, etwas zu erreichen.“

Der Mann kann sich vor Sympathiekundgebungen kaum retten. Naldo, der 35-jährige Abwehrchef des FC Schalke 04, stand schon vor dem Derby wegen seiner sympathischen Art und seiner starken Leistungen im Defensivbereich bei den Schalker Anhängern hoch im Kurs.

Durch sein Ausgleichstor beim 4:4 (0:4) im Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund hat der Abwehrhüne auf der Sympathieskala buchstäblich noch einmal einen Sprung nach oben gemacht. Auf seinem Instagram-Account schrieb Naldo am Sonntag: „Ein Derby für die Geschichtsbücher.“ Darunter platzierte er die Hinweise #nurblauweiß und #nieaufgeben. Naldos Fans waren komplett aus dem Häuschen. Ein Follower schrieb eine offizielle Liebes-Bekundung an den Deutsch-Brasilianer, ein anderer schrieb: „Wir sind Naldo.“

Oczipka sagte Naldos Tor voraus

Schalkes Abwehrchef kann es auch mit etwas Abstand kaum fassen, was sich am Samstagnachmittag im Signal-Iduna-Park in Dortmund abgespielt hat. „Es war einfach Wahnsinn, nach einem 0:4 noch einmal zurückzukommen. So etwas habe ich in 35 Jahren noch nicht erlebt. Das sind so Tage, die man niemals vergessen wird.“

Offensichtlich kann sein Teamkollege Bastian Oczipka Ereignisse vorhersehen. „Als es 4:3 für Dortmund stand, hat Basti zu mir gesagt: Naldo, du machst noch ein Tor. Genau so ist es auch gekommen“, strahlt der Abwehrchef.

Schalkes Routinier wird durch den unfassbaren Willen, mit den seine Teamkollegen und er an den Tag legten, darin bestärkt, „immer daran zu glauben, etwas zu erreichen.“ Beim 0:4-Rückstand zur Pause hatte Trainer Domenico Tedesco den entscheidenden Anstoß gegeben und seine deprimierte Mannschaft wieder aufgerichtet. „Er hat zu uns gesagt: Vergesst die erste Halbzeit. Fangt bei Null an. Gewinnt die zweite Halbzeit. Danach haben wir an uns geglaubt. Nach dem Anschlusstor haben wir gespürt, dass die Dortmunder ihr Selbstvertrauen verlieren“, erklärt Naldo.

Dass er mit seinem wuchtigen Kopfball zum 4:4 selbst den Schlusspunkt setzte, rundete die leidenschaftliche Aufholjagd zusätzlich ab. Naldo: „Ich bin stolz auf unsere Mannschaft. Mir macht es richtig Spaß, auf Schalke zu spielen. So Spiele wie in Dortmund sind natürlich für unsere Fans toll.“

Naldo weiß, dass sich jetzt niemand ausruhen darf: „Uns allen ist klar, dass noch eine harte Restsaison auf uns wartet. Deswegen müssen wir jeden Tag hart arbeiten.“