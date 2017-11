Der Vogelheimer SV ist im Aufwind. Im Pokal schlug die Mannschaft von Trainer Sascha Hense einen Landesligisten, in der Liga wartet nun mit Lohberg die nächste Herausforderung.

"Ich rechne immer mit einem Sieg, egal, welcher Gegner wartet", gibt sich VSV-Trainer Hense selbstbewusst und das auch zu Recht: Sein Bezirksliga-Team hat im Pokal den favorisierten Oberliga-Absteiger FC Kray aus dem Rennen geworfen.

Und das noch nicht einmal mit Glück, wie Hense berichtet: "Es war kein Klassenunterschied zu erkennen. Respekt an meine Mannschaft. Das war eine überragende Leistung, die mich für den gesamten Verein sehr freut." An das letzte Mal, dass die Vogelheimer im Pokal so erfolgreich waren, kann sich Hense nicht mehr ganz genau erinnern: "Das war wohl zu einer Zeit, in der ich selbst noch als Spieler aktiv war, was auch schon ein paar Jährchen her ist."

Und auch in der Liga könnte es zur Zeit kaum besser für das Hense-Team laufen: In 16 Spielen musste sich Vogelheim erst zweimal geschlagen geben, steht aktuell mit 40 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur das etwas schlechtere Torverhältnis trennt sie vom punktgleichen Spitzenreiter FC Blau-Gelb Überruhr. Anders als in den vergangenen Jahren geben die Vogelheimer in dieser Saison nicht den Aufstieg als Zielsetzung aus: "Da sind andere Vereine in der Liga, wie etwa Überruhr oder Mintrad, die sich eher in der Favoritenrolle sehen, das wollten wir dieses Mal ganz bewusst nicht", erklärt Hense.

Das hängt vor allem mit dem Stress der vergangenen Spielzeit zusammen: "Wir haben oft nur von Topspiel, zu Topspiel gedacht. Das da aber immer auch noch drei, oder vier Spiele dazwischen lagen, das haben wir ausgeschaltet und wurden damit auch das ein oder andere Mal überrumpelt." Das hat zu einem Umdenken geführt: "Jetzt schauen wir nur noch von Woche zu Woche, was auf uns zu kommt. Das Saisonziel ist es nach wie vor, dass wir oben mitspielen. Deshalb sind wir mit der aktuellen Situation sehr zufrieden und hoffen, dass sie noch länger so bleibt."

Im nächsten Spiel (Sonntag, 14.15 Uhr) empfängt das Hense-Team mit dem RWS Lohberg der Tabellenfünfte zum Duell. "Nach dem Sieg im Pokalspiel herrscht noch einmal eine bessere Stimmung als ohnehin schon", berichtet der VSV-Trainer, der sich auch gute Chancen auf einen Sieg ausrechnet: "Wir werden weiterhin alles geben, um oben mitzuspielen." Das Freundschaftsspiel gegen den Kreisligisten DJK Sportfreunde Katernberg wurde hingegen abgesetzt. "Mit Ermin Islamovic und Sascha Neue haben wir schon verletze Spieler. Da wollen wir zur Zeit nicht noch mehr riskieren", erklärt Hense.