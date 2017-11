Der Wuppertaler SV ist im Niederrheinpokal-Viertelfinale beim TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld ausgeschieden. Auch wenige Tage danach, sitzt der Fruststachel bei WSV-Trainer Stefan Vollmerhausen tief.

Wir haben uns nach dem Pokal-Aus des WSV mit Vollmerhausen unterhalten. Am kommenden Sonntag steht für Wuppertal mit dem Derby gegen Rot-Weiss Essen bereits das nächste Highlight auf dem Programm.

Stefan Vollmerhausen, wie sehr tut Ihnen das Pokal-Aus weh?

Das ist natürlich eine ganz bittere Geschichte. Aber wir müssen das abhaken und nach vorne schauen. Es macht ja keinen Sinn, jetzt lange zu trauern. Am Sonntag kommt schon Rot-Weiss Essen und da werden wir wieder gefordert sein.

Woran lag es denn, dass es in Hiesfeld nicht gereicht hat?

Die Platzverhältnisse waren schwierig. Bei diesen Bedingungen ist es für den klassenhöheren Vertreter immer ein Stück schwieriger. Wir hatten trotzdem drei, vier gute Möglichkeiten. Aber nochmal: Wir haken das jetzt ab und schauen auf Essen.

Was für ein Spiel erwarten Sie am Sonntag gegen RWE?

Das wird eine ganz andere Partie als in Hiesfeld. Gegen Essen muss uns niemand motivieren. Wir haben in der Hinrunde in Essen gewonnen und wollen jetzt auch einen Heimsieg gegen RWE feiern. Wir werden alles reinhauen, damit unsere Fans am Ende zufrieden sind und einen Derbysieg feiern.