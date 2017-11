Schalke 04 freut sich noch immer über einen gefühlten Derbysieg gegen Dortmund. Manager Christian Heidel lobt seinen Trainer Domenico Tedesco.

Nach einem 0:4-Rückstand zur Pause noch 4:4 zu spielen, ist eine fantastische Leistung. Der FC Schalke 04 hat sie am vergangenen Samstag im Revierderby bei Borussia Dortmund vollbracht. S04-Trainer Domenico Tedesco erhielt nach dem Spiel viel Lob für seine Worte in der Halbzeitpause und für seine taktischen Umstellungen. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel legte am Montagabend noch einmal nach.

Heidel spürt die Kraft des Fußballs im Ruhrgebiet

Im Rahmen der Sendung "Sky90" wurde Heidel live per Telefon zugeschaltet. Der 54-Jährige berichtete zunächst von seinen Erlebnisse nach dem späten Ausgleich im Derby: "Nach so einem Spiel spürt man Schalke. So ziemlich jeder im Ruhrgebiet hat das Spiel angeschaut und man wird überall darauf angesprochen. Danach spürt man, welche Kraft Fußball in dieser Region ausmacht."

Einen großen Anteil am Erfolg des Teams hat für Heidel der Trainer. Tedesco, der im Sommer aus der 2. Bundesliga vom FC Erzgebirge Aue gekommen war, überzeugt auf Schalke. "Er ist emotional ohne Ende und passt als Typ überragend in diese Region und zu Schalke", sagte Heidel. Er sprach dem 32-Jährigen Deutsch-Italiener ein dickes Lob aus: "Wir sind sehr glücklich, dass Domenico bei uns Trainer ist. Und wenn das Spiel 5:0 für Dortmund ausgegangen wäre, dann wäre ich genauso froh."

Heidel: Kader-Reduzierung war richtig

Heidel bekräftigte noch einmal, dass es die richtige Entscheidung war, im vergangenen Sommer den Kader zu reduzieren. "Wir wurden dafür kritisiert, aber die Idee war es, dass jeder die Chance hat, zu spielen oder im Kader zu stehen." Das zahle sich derzeit aus.

Durch das 4:4 im Derby konnte Schalke den Angriff der Borussia in der Tabelle abwehren und bleibt vorerst drei Punkte vor dem BVB platziert. Ob es nun das Ziel sei, dass das bis zum Saisonende so bleibt, wollte Sky-Moderator Patrick Wasserziehr von Heidel wissen. Doch der ließ sich nicht locken: "Wir machen unser Glück nicht davon abhängig, ob wir vor oder hinter Borussia Dortmund stehen."