Manche Kinder müssen ohne Bescherung und ohne Weihnachtsgeschenk auskommen. Im Rahmen der Aktion „Herzenswünsche“ erfüllen Essener Chancen und Rot-Weiss Essen mit Unterstützung von Partnern, Bürgern der Stadt Essen und RWE-Fans 500 dieser Kinderträume.

Schon am Mittwoch werden die Standorte der Wunschbäume bekanntgegeben! „Der Jahresabschluss sollte für alle Kinder und Familien eine schöne und besinnliche Zeit sein“, findet Tani Capitain, Geschäftsführer der rot-weissen Sozialinitiative Essener Chancen. Doch nicht jedes Kind kann zu Weihnachten sein Wunschgeschenk erhalten, nicht jedes Kind kann im besonderen Rahmen das Fest genießen, „deshalb erfüllen wir auch in diesem Jahr erneut 500 Herzenswünsche“, freut sich Capitain.

Hier springen Rot-Weiss Essen, Essener Chancen und die Bürger der Stadt Essen ein: An verschiedenen Orten im ganzen Stadtgebiet warten Weihnachtsbäume von Essener-ChancenPartnern wie Sparkasse Essen, Contilia GmbH oder Edeka Burkowski mit rot-weissen Wunschkugeln. Auf diesen insgesamt 500 Kugeln haben die Kinder ihre größten Geschenkträume fürs Fest eingetragen: von Schleich-Tieren über „Frozen“-Figuren und Spielzeugautos bis hin zu putzigen Plüschfledermäusen. Die Kinder werden vom Jugendamt sowie Institutionen der Jugendhilfe ausgesucht und stammen aus unterschiedlichen Kitas oder Einrichtungen, unter anderem der Kindernotaufnahme „Spatzennest“ oder der Hausaufgabenbetreuung der Jugendhilfe Essen im Altenessener Bürgerpark. Essener Bürger pflücken einen dieser kleinen Kinderträume, organisieren das entsprechende Präsent und bringen es bis eine Woche vor der Bescherung in die Rot-Weiss-Essen-Geschäftsstelle an der Hafenstraße.

Für viele wichtiger noch als das Geschenk selbst ist dabei der Besuch der großen Weihnachtsfeier am 20. Dezember im Assindia-Bereich des Stadion Essen. Die Heimspielstätte des Traditionsklubs ist dann festlich geschmückt und die Kinder knabbern Süßigkeiten, singen gemeinsam Lieder und feiern zusammen mit ihren Idolen der ersten Mannschaft von RWE eine Bescherung in rot und weiss. Dieses besinnliche Weihnachtsfest schenkt den Kleinen und ihren Familien ein wichtiges Stück Teilhabe, denn die Aktion kennt keine Barrieren und richtet sich an Menschen aller Kulturen und Nationalitäten. Neben ihren Geschenken nehmen die Kinder die schöne Erinnerung an ein einzigartiges Erlebnis mit nach Hause.