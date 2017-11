Im Derby gegen den FC Schalke 04 erlitt Dortmunds Nationalspieler Mario Götze Bänderteilrisse im Sprunggelenk. Er fällt nun sechs Wochen aus. Das macht die Lage beim kriselnden Bundesligisten nicht leichter.

Wer am Samstagabend Mario Götze aus dem Stadion von Borussia Dortmund humpeln sah, der durfte bereits ahnen, dass nicht alles heil geblieben war in seinem Knöchel. Nun steht fest: Der Nationalspieler zog sich im Derby gegen den FC Schalke 04 (4:4) Bänderteilrisse im oberen und unteren Sprunggelenk des rechten Fußes zu. Ausfallzeit: sechs Wochen. Das Jahr 2017 ist damit für den 25-Jährigen vorzeitig beendet. Für den Fußball-Bundesligisten und den Spieler ist das gleichermaßen bitter.

Götze war zu Beginn des Jahres mit einer Stoffwechselerkrankung monatelang ausgefallen und kehrte erst in der Saison-Vorbereitung zurück auf den Platz. Schritt für Schritt arbeitete er sich zurück in die Mannschaft und an seine alte Leistungsfähigkeit heran. Erst Bundesliga, dann Champions League, zuletzt auch wieder in der Nationalmannschaft. Ein beschwerlicher Weg, auf dem sich aber Erfolge abzeichneten.

Während sich die Borussia seit Wochen in einer erstaunlichen Krise befindet - nur ein Sieg aus den vergangenen zehn Pflichtspielen - gehörte der Schütze des entscheidenden WM-Tores 2014 zu jenen Spielern, die durchaus als Lichtblick zu bezeichnen waren. Götze forderte auch in schwierigen Momenten den Ball, setzte seine Mitspieler in Szene und gefiel als Vorlagengeber und sogar Torschütze. Just am vergangenen Wochenende gegen den Rivalen Schalke gelang ihm sein erstes Tor seit seiner Rückkehr. Es schien stetig bergauf zu gehen mit dem zentralen Mittelfeldspieler und Offensivkönner. Nun also der Rückschlag.

Götze war in der Schlussphase des Derbys in einen Zweikampf an der Seitenauslinie verwickelt, in dessen Folge er neben dem Platz umknickte und sich die Verletzung zuzog. Er signalisierte sofort, dass es nicht mehr weitergehen würde. Gonzalo Castro wurde für ihn eingewechselt. Ohne ihn dürfte es nun noch etwas schwerer werden, die miserable Serie endlich zu beenden und die sportlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Am kommenden Samstag muss der BVB in Leverkusen antreten. Zudem gehören Hoffenheim in der Bundesliga und Bayern München im DFB-Pokal-Achtelfinale zu den Gegnern.