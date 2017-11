13 Spiele ist die Bundesliga-Saison alt. Und der 1. FC Köln muss sich bereits mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga beschäftigen. Die Fans machen das auch.

Die Situation scheint klar: 13 Spiele, zwei Punkte auf dem Konto. Noch kein Sieg, selbst gegen die auswärts bisher so harmlose Hertha aus Berlin reichte es nicht zum ersten Heimsieg. Im Gegenteil: Der 1. FC Köln zeigte sich ersatzgeschwächt nicht in der Lage, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken.

Nach den 90 Minuten gab es nichts mehr, was den Fans Hoffnung macht in der momentanen Situation. Die Gegengerade war bereits früh ziemlich leer, der Rest war gespenstische Ruhe im Stadion. Kaum Pfiffe. Früher drohte der Mannschaft bei einer ähnlichen Lage ein Spießrutenlaufen, aktuell hat die Truppe von Trainer Peter Stöger mehr Kredit als jemals eine Mannschaft zuvor.

Nur es ändert sich nichts. Daher haben die Fans bei Facebook nun bereits eine Gruppe gegründet, die sich nach dem Abstieg im Sommer bereits mit der Bundesliga-Rückkehr 2019 beschäftigt.

1.FC Köln Aufstiegsfeier 2019 Für die Party, die für den 12. Mai 2019 terminiert ist, haben bereits fast 700 Fans der Kölner zugesagt.

Denn die Kölner folgen einfach ihrem kölschen Grundgesetz. Da heißt es unter anderem: "Et es wie et es", "Et kütt wie et kütt" oder "Et hät noch immer jot jejange" Und daher geht man einfach davon aus, dass die Kölner - die ihren Schuldenberg beinahe völlig abgetragen haben - in der neuen Saison den Weg von Hannover 96 oder dem VfB Stuttgart gehen, die nach dem Abstieg direkt wieder aufgestiegen sind.

Doch bevor es soweit ist, müssen die Kölner erst einmal wirklich absteigen. Die Ausgangslage ist schlecht, aber mit dem Abstieg haben sich noch nicht alle abgefunden in der Domstadt. Die Verantwortlichen werden das Horror-Szenario zwar im Hinterkof haben, doch noch wird der Klassenerhalt nicht abgeschenkt. Auch wenn noch nie ein Team so schlecht in die Bundesliga gestartet ist und es keine Anzeichen gibt, die derzeit Hoffnung auf Besserung machen.