Der 1. FC Köln scheint in dieser Bundesliga-Saison nicht konkurrenzfähig zu sein. Nach dem 0:2 gegen Hertha BSC wird viel diskutiert - diesmal wohl auch über Trainer Peter Stöger.

Wie der "Kölner Express" berichtet, gab es noch am Abend nach der erneuten Heimniederlage gegen die Berliner eine Krisensitzung, an der die Vorstandsmitglieder sowie Geschäftsführer Alexander Wehrle, REWE-Boss Lionel Souque und die Mitgliederrats-Chefs Stefan Müller-Römer und Carsten Wettich teilgenommen haben.

Für Montag zehn Uhr ist ein erstes Training in dieser Woche angesetzt, Stöger wird dies leiten, was danach passiert, das ist noch offen. Sky-Experte Dietmar Hamann hatte am Sonntag noch gemutmaßt, dass der Österreicher nun eventuell "erlöst" wird.

Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits elf Zähler

Zu planlos, zu mutlos wirkten die Kölner, die nach 13 Spielen nur zwei Punkte auf dem Konto haben und weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits elf Zähler, auf den Relegationsplatz sind es auch schon neun Punkte. Eine Entlassung von Stöger wäre der negative Höhepunkt der Saison. So kurz nach dem Erreichen der Europa League wäre damit nach Manager Jörg Schmadtke der zweite Teil des Erfolgsduos der letzten Jahre weg - und das kurz nach dem größten Erfolg seit 25 Jahren.

Ein Absturz, den so niemand erwarten konnte. Allerdings wurde die Transferperiode im Sommer dermaßen in den Sand gesetzt, dass nun die Konsequenzen zu spüren sind. Dazu das große Verletzungspech, gegen Berlin fehlten elf Spieler, ein 16-Jähriger aus der A-Jugend musste mit Yann Aurel Bisseck in der Innenverteidigung aushelfen.

Der FC muss nun klare Kante bekennen: Entweder die Trennung oder das Bekenntnis, mit Stöger auch in die 2. Liga gehen zu wollen. Alles andere wäre Flickschusterei, die keinem in dieser Lage weiterhilft. Es muss ein Zeichen her, nachdem am Sonntag nur noch Resignation zu spüren war. Nach dem 0:2 gab es nicht einmal mehr Pfiffe, es war gespenstisch ruhig im Kölner Stadion.

Es will einfach nichts gelingen in dieser Spielzeit, denn auch die Suche nach einem Schmadtke-Nachfolger läuft nicht wie geplant. Nachdem klar wurde, dass der FC Horst Heldt aus Hannover verpflichten will, äußerte sich Kölns Vizepräsident Toni Schumacher derart unglücklich, dass Hannovers Präsident Martin Kind noch weniger Lust verspüren wird, sich mit einem Abschied seines Managers, der noch einen Vertrag bis 2020 in Hannover besitzt, zu beschäftigen.