Der ETB Schwarz-Weiß hat ein Testspiel beim Westfalenligisten TuS 05 Sinsen mit 3:2 (0:2) gewonnen.

ETB-Keeper Johannes Focher gab sein Debüt im Tor der Schwarz-Weißen. Im ersten Durchgang verloren die Schwarz-Weißen

zweimal nach einem individuellen Fehler den Ball im Mittelfeld, die Gastgeber schalteten jeweils blitzschnell um und führten nach 45 Minuten mit 2:0 durch Treffer von Egon Kadrija (17.) und Hendrik

Maass (41.). ETB-Coach Manfred Wölpper: „Zum Glück hatten wir endlich mal gute Bedingungen. Wir sind auf eine richtig starke Mannschaft getroffen, die in der ersten Halbzeit klasse gespielt hat.“

Nach dem Seitenwechsel war der ETB die überlegene Mannschaft. In der 72. Spielminute wurde die Uhlenkrugelf zum ersten Mal belohnt, als Athanasios Tsourakis mit einem Schuss in die lange Ecke den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Vier Minuten später konnte Alessandro Tomasello das 2:2 erzielen. Praktisch mit dem Schlusspfiff sicherte sich der ETB den Sieg in der abwechslungsreichen Partie. Die Essener hatten in der zweiten Halbzeit Bünyamin Said - den Kapitän ihrer U19-Mannschaft – eingewechselt und der bedankte sich für das Vertrauen mit einem Traumtor in der Schlussminute, als er zum 3:2-Endstand in den Winkel schoss (90.).

„In der zweiten Halbzeit haben wir richtig aufgedreht und fast komplett durchgewechselt. Wir waren die bessere Elf auf dem Platz und haben im zweiten Durchgang verdient noch die Tore gemacht, auch wenn das 3:2 erst mit dem Schlusspfiff gefallen ist. Insgesamt war ich mit unserer Leistung sehr zufrieden. Die Jungs haben sich jetzt mal ein freies Wochenende verdient“, resümierte Wölpper nach der Partie.