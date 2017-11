Schalke-Kapitän Ralf Fährmann pochte vor Südtribüne auf sein S04-Wappen – das brachte die BVB-Fans zum Kochen. Nach dem Spiel entschuldigte er sich.

Das emotionale Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 kochte nach dem Abpfiff über. S04-Torwart Ralf Fährmann machte vor der Dortmunder Südtribüne eine provozierende Geste, woraufhin BVB-Profi Nuri Sahin den Schalker Schlussmann bremste. Nach einigen Minuten der Abkühlung sah Fährmann seinen Patzer ein. „Also das muss ich ganz klar sagen: Das war ein Fehlverhalten von meiner Seite. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Das war nicht korrekt.“

Fährmann hatte ausgerechnet vor dem BVB-Block auf sein Schalker Vereinswappen gepocht, was den ohnehin schon bedienten Borussen-Anhang zusätzlich zur Weißglut trieb. „Es war in keinster Weise korrekt. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ich glaube, in jedem steckt auch ein bisschen Mensch. Es war ein Fehlverhalten. Ich wurde von meinem Herz geleitet. Ich habe mich einfach gefreut und auf das Schalke-Wappen gezeigt“, so Fährmann.

Der Schalker Kapitän schob als Erklärung nach: „Wenn man mein allererstes Bundesligaspiel so ein bisschen im Hinterkopf hat und man auch weiß, dass man, wenn man als Schalker Torwart direkt vor der Südtribüne steht, dann bekommt man auch viele Sachen an den Kopf geworfen. Nicht nur verbal, sondern auch Gegenstände. Deswegen habe ich mich da zu sehr von meinen Emotionen leiten lassen.“