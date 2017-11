SW Wattenscheid trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen der SV Hilbeck davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Wattenscheid vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Hilbeck nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Schnettker und Neumann statt Grasteit und Köhler. Auch SW Wattenscheid tauschte auf drei Positionen. Dort standen Al, Bien und Ballhout für Vering, Osei Assibey und Schroven in der Startformation.

Treffer bekamen die Zuschauer in Durchgang eins nicht zu sehen. Torlos ging es in die Halbzeit. Mit einem Wechsel – Dustin Wypyszewski kam für Marco Lettmann – startete der SV Hilbeck in Durchgang zwei. Dass Wattenscheid in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Maurice Stiller, der in der 77. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch Denis Magne (Arnsberg) stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen Hilbeck durchgesetzt.

Dem SV Hilbeck bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile acht zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt die Hilbecker den 15. Platz in der Tabelle ein.

SW Wattenscheid ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Saisonbilanz von Wattenscheid sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte die Wattenscheider lediglich vier Niederlagen ein. Der Sieg über Hilbeck, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SW Wattenscheid von Höherem träumen. Am kommenden Sonntag trifft der SV Hilbeck auf den SSV Mühlhausen-Uelzen, Wattenscheid spielt am selben Tag gegen den SSV Buer.