Schalke hat bei Borussia Dortmund einen 0:4-Rückstand aufgeholt. Dieses Spiel wird die Schalker beflügeln. Sie können stolz sein. Ein Kommentar.

Was den FC Schalke aktuell im Vergleich zu den Vorjahren auszeichnet, mussten die Dortmunder im Revierderby am eigenen Leib erfahren. Da führen sie zur Halbzeit mit 4:0 — und werden vom Erzrivalen sensationell niedergerungen. Schalke bleibt doch die Nummer 1 im Pott.

Von der neuen Willensstärke auf Schalker Seite hätte Borussia Dortmund wissen können. Umgekehrt gilt: Auf diese Aufholjagd in Dortmund darf Schalke stolz sein. Es war der Lohn einer unfassbaren Entwicklung in Königsblau.

Denn den zweiten Bundesliga-Platz hatten die Schalker vor dem Spiel nicht geschenkt bekommen, sondern sich verdient. Die Spielweise unter Trainer Domenico Tedesco hat etwas Zukunftsweisendes. Daran ändert auch der derbe Rückstand zur Pause nichts.

Schalke 04 wurde zuerst das Opfer besonderer Umstände. Die Dortmunder waren durch die Krise nicht nur auf einen Lucky Punch aus. Sie hatten außerdem Glück beim Abschluss. Jeder Schuss ein Treffer in den ersten 25 Spielminuten: Auch das erleben sie beim BVB eher selten.

Tedesco-Team wird lernen

Das Tedesco-Team kann den Ausflug ins östliche Ruhrgebiet wie eine Bildungsreise sehen. Überzogene Härte bringt nichts, wenn ein Schiedsrichter vom Format eines Deniz Aytekin unangemessene Zweikampfhärte mit Gelben Karten unterbindet; Verwarnungen verunsichern.

Als sie zu ihren Tugenden zurückkehrten (Disziplin und Willen, Taktik und Dominanz), hatte ihnen Dortmund nichts mehr entgegenzusetzen. Das Spiel geht in die Geschichtsbücher ein: So willensstark und klug wie in Halbzeit zwei spielte Schalke seit Jahren nicht im Signal-Iduna-Park.

Und mit der Punkteteilung ist eh nichts verloren. Niemand ging davon aus, dass Schalke den Siegeszug fortsetzt und Bayern München jagt. Auf die Rückkehr in die Champions League kommt es an. Uns da reichen in dieser Saison schon Platz zwei bis vier hinter Bayern.

Konstanter spielt Schalke

Die Dortmunder müssen erst noch beweisen, ob ihre zwischenzeitliche Führung das Ergebnis eines Kraftakts war, der so nicht mehr wiederholbar ist — oder Ausdruck ihrer eigentlichen Stärke. Sicher ist: Konstanter spielt Schalke 04. Das Remis fühlt sich wie ein Sieg an.

Beim Fußball gilt von der Bezirksliga bis zur Bundesliga der eine Spruch, wenn ein Spiel versemmelt wird: Mund abputzen — weiter geht’s. So wird es Tedesco seiner Mannschaft in der Pause verklickert haben. Bloß nicht nervös werden.

Jetzt ist auf Schalke die Freude riesengroß. Erstens: Noch immer liegt Schalke drei Punkte vor Borussia Dortmund in der Bundesliga-Tabelle. Zweitens: Die zweite Halbzeit, als die vier Tore gelangen, offenbarte Nervenstärke und Moral beim FC Schalke. Diese Tore beflügeln noch.

Diskutieren Sie mit Pit Gottschalk bei Twitter