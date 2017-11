Spitzenreiter Kiel kann gegen Ingolstadt nicht überzeugen, aber punkten. Neuer Tabellendritter ist Nürnberg, da Union Berlin nur Unentschieden spielte.

Aufsteiger Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt, aber die Verfolger stehen in Lauerstellung. Im Spitzenspiel gegen den FC Ingolstadt reichte den «Störchen» am Samstag ein torloses Remis, um auch im achten Ligaspiel in Serie nicht zu verlieren. «Wir sind Aufsteiger und Ingolstadt kommt aus der 1. Liga. Darum, Respekt vor der Leistung meiner Mannschaft», sagte Holstein-Coach Markus Anfang nach der Partie.

Allerdings war es gegen spielstarke Ingolstädter, die erstmals nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge die Punkte teilen mussten, eine glückliche Punkteteilung. Ausgerechnet der Ex-Kieler Hauke Wahl (76. Minute) vergab die größte Siegchance für die Ingolstädter. Und am Montag kann Fortuna Düsseldorf mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden (20.15 Uhr/Sky) die Tabellenführung wieder übernehmen.

Auf Rang drei der Tabelle hat sich der 1. FC Nürnberg vorgeschoben. Die Franken siegten auch dank des Doppelpacks von Mikael Ishak (69./83.) mit 3:2 (1:1) bei Eintracht Braunschweig. «Ein schönes Gefühl da zu stehen, da wollen wir auch bleiben», sagte FCN-Torschütze Hanno Behrens.

Nürnberg führt nur wegen des besseren Torverhältnisses ein punktgleiches Verfolgerduo an, denn auch Union Berlin als Tabellenvierter hat 26 Punkte und Ingolstadt auf Rang fünf immerhin 24 Punkte.

Die Berliner wahrten am Freitagabend nur mit Mühe ihren Heimnimbus. Beim 3:3 (1:0) gegen Darmstadt 98 blieb die Union zwar im siebten Saison-Heimspiel ohne Niederlage, profitierte jedoch in der Nachspielzeit vom Eigentor des Darmstädter Jan Rosenthal zum 3:3. «Drei Tore gegen Union zu schießen, ist nicht einfach. Aber wir sind trotzdem unzufrieden mit einem Punkt», sagte 98-Coach Torsten Frings.