Im Derby beginnt die Mannschaft, die den Hamburger SV vor einer Woche mit 2:0 besiegte. Rückkehrer Goretzka ist noch nicht topfit.

Gelassen betraten die Fußballer des FC Schalke 04 das Dortmunder Stadion. “Hi Männer!” twitterte die Social-Media-Abteilung der Königsblauen und zeigte dazu Fotos von drei Spielern: einen offensichtlich in sich ruhenden Leon Goretzka mit einem Kaffeebecher in der Hand; einen neugierig, vielleicht sogar erstaunt auf die Tribünen schauenden Derby-Neuling Amine Harit; und noch einen Derby-Neuling, den jungen Weston McKennie, der einen fetten Kopfhörer trug und vollkommen konzentriert aussah.

Zwei dieser drei Spieler stehen nicht in der Anfangsformation. Denn Schalkes Trainer Domenico Tedesco vertraut zuerst der Mannschaft, die auch beim 2:0-Heimsieg vor einer Woche gegen den Hamburger SV begann: Im Tor Ralf Fährmann, vor ihm die Dreierkette mit Benjamin Stambouli, Naldo und Thilo Kehrer, vor der Abwehr zentral Max Meyer und Weston McKennie, außen Daniel Caligiuri rechts und Bastian Oczipka links, vorne Franco Di Santo und Yevhen Konoplyanka - und ganz vorne, im Sturmzentrum, Guido Burgstaller.

Bei Leon Goretzka will Domenico Tedesco noch nicht zu viel riskieren. Der Nationalspieler hatte wegen einer knöchernen Stressreaktion im rechten Unterschenkel wochenlang pausiert, er war in der Trainingswoche vor dem Revierderby nach und nach wieder an die Belastungen herangeführt worden. Doch in einem Derby braucht man Spieler, die von der ersten Minute an Vollgas geben können - ohne Rücksicht auf körperliche Befindlichkeiten. Deshalb blieb Tedesco schweren Herzens bei der Aufstellung der Vorwoche, obwohl natürlich auch der Trainer weiß, dass ein Leon Goretzka in Top-Form der beste Spieler in seinem Aufgebot ist.

Neben Leon Goretzka sitzen auf der Schalker Bank Alexander Nübel, Matija Nastasic, Coke, Amine Harit, Alessandro Schöpf und Breel Embolo. Es gab schon mal Zeiten, in denen Schalke-Trainer schlechtere Auswahlmöglichkeiten hatten...